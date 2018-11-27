Ф'юрі пообіцяв віддати бідним гонорар за поєдинок з Уайлдером

Екс-чемпіон світу Тайсон Ф'юрі (27-0, 19 КО) заявив, що пожертвує малозабезпеченим свій гонорар від поєдинку з володарем пояса WBC Деонтеєм Уайлдером (40-0, 39 КО).

Тайсон Ф'юрі не раз заявляв, що гроші його не цікавлять і, схоже, британський боєць говорив серйозно.

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Я пожертвую гонорар бідним і побудую житло для бездомних. Мені особливо нікуди їх витрачати, у мене немає мети стати мільйонером або мільярдером. Я боксер, а не бізнесмен, і я, швидше за все, піду по тій же доріжці, як і будь-який інший боєць – врешті-решт залишуся без гроша в кишені. Не можна всі ці гроші забрати з собою, тому у мене є можливість знайти їм застосування і допомогти тим, хто не в змозі допомогти собі,

– цитує боксера BoxingScene.

Нагадаємо, бій Ф'юрі - Уайлдер відбудеться 1 грудня в Лос-Анджелесі на арені "Стейплз Центру".

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