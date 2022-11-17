G20 закликала Росію вивести війська з України: що означає ця декларація

Після саміту G20 світові лідери ухвалили декларацію про те, що вони рішуче засуджують російську агресію і закликають вивести війська з території України. На жаль, вагомого значення вона не має.

На думку директора програм практичної політики Інституту політичної освіти Олександра Солонтая, це черговий крок з розділу "ми дуже занепокоєні". Така декларація прийнята для того, щоб перепідтвердити політичну опозицію і ще раз звірити годинники. Про це політолог сказав в ефірі 24 каналу.

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Відбулася еволюція

Безумовно, таке "засудження" нічого нам не дає. Однак щонайменше, зауважує Солонтай, великі країни, які продовжують торгівлю з Росією і не мають режиму санкцій – вони також політично декларують, що "занепокоєні". Річ у тім, що підтримка заходу і ставлення світу проходить еволюцію. Вчора ми вимагаємо закриття "Північних потоків", а сьогодні ми вже їх не згадуємо, тому що це самі собою зрозумілі речі.

Насправді вода камінь точить. Китай, Індія, Туреччина – країни, які економічно з Росією продовжують мати відносини – підписують політичні декларативні заяви про те, що вони проти російської агресії. Нічого конкретного поки що вони зробити не хочуть, але хоч говорять правильно,

– пояснив директор програм практичної політики Інституту політичної освіти.

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Навіщо Росія атакувала Україні під час саміту G20

15 листопада Росія завдала масованої ракетної атаки по Україні. В цей час на Балі проходив саміт G20, однією з ключових тем якого була російська збройна агресія проти нашої держави. Очевидно, що Москві байдуже на реакцію міжнародної спільноти – їй важливо було попрацювати на "патріотів" у самій Росії.

На думку російського політолога Аббаса Галлямова, Кремлю важливо було послати сигнал: "ми не здаємося, ми сильні, плювати, що вони там нам говорять, ми робимо свою справу". Він підкреслив, що масований обстріл був організований саме для цього. Тобто атака стала своєрідною димовою завісою, покликаною прикрити дипломатичну поразку.