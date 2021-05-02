"Велика сімка" може створити механізм протидії пропаганді Росії та Китаю

Глава МЗС Великої Британії Домінік Рааб заявив, що країни G7 розглянуть шляхи створення спільного механізму швидкої протидії російській та китайській пропаганді.

Міністр закордонних справ зазначив, що Росія та Китай за допомогою дезінформації намагаються посіяти недовіру на Заході.

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Ми бачимо, як ця брехня та пропаганда чи фейкові новини поширюються, ми можемо не тільки індивідуально, а й разом зібратися, щоб дати спростування та відверто повідомити правду мешканцям цієї країни, а також Росії, Китаю та всьому світові,

– сказав дипломат.

Домінік Рааб повідомив, що Велика Британія визначила Росію найбільшою загрозою своїй безпеці. І наголосив, що країна посилить боротьбу з кремлівською пропагандою.

Російська "фабрика тролів"

Він також розповів, що МЗС ініціювало дослідження, результати якого показали, що російські "тролі" писали коментарі під текстами провідних англійських ЗМІ для дезінформації щодо України.

За його словами, пропагандисти коментували тексти The Times, Daily Mail, The Sun та Daily Express для того, щоб створити хибне уявлення про те, що суспільство нібито підтримує агресію Росії проти України.

У межах G7 активно діє Група підтримки України, яка функціонує з 2015 року, наразі її очолює Велика Британія. На зустрічах учасники обговорюють нагальні питання щодо підтримки Києва та проведення реформ.