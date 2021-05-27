"Велика сімка" засудила дії Білорусі щодо літака з Романом Протасевичем

Глави МЗС країн "Великої сімки" засудили дії режиму самопроголошеного президента Олександра Лукашенка щодо вимушеної посадки літака Ryanair. У G7 будуть добиватись, аби білоруська влада понесла за це відповідальність.

Також міністри закордонних справ закликали негайно звільнити затриманого засновника NEXTA. Ця вимога стосується не лише Протасевича, а й інших політичних в'язнів.

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Була поставлена під загрозу безпека пасажирів

Ця акція поставила під загрозу безпеку пасажирів та екіпажу рейсу. Це також було серйозною атакою на правила, що регулюють цивільну авіацію,

– мовиться у спільній заяві глав МЗС.

У G7 не виключили, що на офіційний Мінськ чекають подальші санкції.

Коротко про вимушену посадку літака Ryanair

23 травня літак Ryanair здійснював рейс з Афін до Вільнюса. На цьому літаку був засновник NEXTA Роман Протасевич зі своєю дівчиною Софією Сапігою.

Білоруські диспетчери повідомили про начебто загрозу замінування.

Лайнер посадили у Мінську.

Протасевича та його дівчину зняли з літака та затримали.

Міжнародна спільнота рішуче засудила дії білоруської влади. Багато країн припинили авіасполучення з Білоруссю, серед них – Україна.

ЄС продовжив дію санкцій проти режиму Лукашенка.

До "Великої сімки" входять Японія, США, Німеччина, Канада, Велика Британія, Франція та Італія