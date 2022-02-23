Гаага – не для нього: яким буде кінець Путіна

Путло так сильно грубило й витріщалося, перекручувало факти і зло погрожувало, що переконало американців у своїй недоговороспроможності.

Вигнанець із брудним шлейфом

Блінкен сказав, що зустріч із Лавровим більше не має сенсу. Скасування саміту вдарило по себелюбству Макрона, який тепер теж відвернеться від плішивого і займе жорстку позицію щодо Кремля.

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Вован Брудний домігся свого. Тепер – нападе він на Україну чи відповзе – це питання другорядне. Він як державний діяч став абсолютним вигнанцем, невиїзним та нерукопожатним. Він так хотів перетворитися на умовного Сталіна з Ялтою-2? В нього вийшло лише спливти в колекторі фашистським коричневим л*йном.

Брудним, пахучим та токсичним. Тепер із бункера йому не вийти – ні ногою, ні пинеходом. Його оцінили, продіагностували як пацієнта та винесли вердикт: к*нчений психопат та міжгалактичний зас**нець. Таке лікується лише ліквідацією.



Неадекватні дії Путіна зробили його вигнанцем на світовій арені / Фото Getty Images

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Безславний фініш

Де би він не був – на нього вестиметься незриме і постійне полювання. Закінчить він дуже погано. Думаю, що Гаага – не для нього. Занадто волатильний псих. Такі гинуть за дивних обставин, після чого оточення розводить руками: "Хр*н знає, як так вийшло, ми й самі не зрозуміли, що сталося...".

Як і вся путінська епоха стала суцільними етапами диких метаморфоз: ніхто так і не зрозумів, як це сіреньке непорозуміння мутувало у монстра планетарного масштабу? І ось тепер воно то гарчить, то молиться, то непередбачувано кидається на людей навколо. Час присипляти тваринку: зовсім сказилася, окаянна…

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