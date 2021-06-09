"Я на місці, чекаю з іграшкою": у Гаазі заслухали переговори бойовиків перед збиттям MH17

У Нідерандах триває розгляд справи по суті щодо збитого малазійського Boeing у небі над Донбасом. У суді заслухали записи телефонних розмов обвинувачених у збитті Олега Пулатова, Леоніда Харченка і так званого глави розвідки бойовиків Сергія Дубинського.
Оприлюднені розмови сталися 16 і 17 липня 2014 року. Їх перехопила СБУ і віддала Міжнародній слідчій групі. Багато учасників цих розмов раніше неодноразово підтверджували їхню автентичність.
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Бойовики казали, що без "Бука" буде ж*па
У суді заслухали записи переговорів бойовиків між собою. У розмові за добу до аварії Дубинський зазначає, що положення псевдореспублік на фронті важке, його люди зазнають втрат. Їм необхідне тяжке озброєння, аби відбиватися від українських військових.
Якщо я встигну вранці отримати "Бук" і відправити туди, це буде добре, якщо не встигну, то ж*па,
– сказав так званий начальник розвідки.
Розмова про перевезення "Бука"
Так званий "начрозвідки" розповідає, куди поставити "Бук", який уже прямує з Росії. Інформацію він повідомляє Харченку.
Дубинський: Береш туди тільки з тих, що повернулися, скільки тобі треба на супровід. Раз. Зрозумів так?
Харченко: Ага.
Дубинський: Інших залишаєш тут. Раз. Туди приходиш, там є поруч Первомайське, подивися по карті.
Харченко: Я зрозумів.
Дубинський: Десь в тому районі розташовується. Витягаєш туди своїх же, хто у тебе залишився. І твоє завдання – резерв плюс охорона ось цієї штучки, яку ти зараз повезеш.
У розмові з Пулатовим знову повторює про розташування зенітного комплексу саме у Первомайську.
Дубинський у розмові з Пулатовим: Слухай мене. Зараз тобі "Крот" притягне "Бук-М" (у 2014 році позивний "Крот" носив підозрюваний у справі Леонід Харченко). Треба поставити десь в районі Первомайська. "Бук-М" ... І прийдуть три танки "Сходу" з охороною.
"Я у Сніжному з іграшкою"
За даними слідства, "Бук" завершив рух в складі колони в районі супермаркету "Фуршет" в Сніжному. Це підтверджують два оприлюднені в суді записи розмов людей з голосами Пулатова і Харченко. Вони намагалися знайти один одного в Сніжному.
Так, в дзвінку, скоєному о 12:42 (приблизно за 4 години до аварії МН17) людина з голосом Харченко повідомляє Пулатову: "Я в Сніжному, у" Фуршету ", з іграшкою". Пулатов відповідає, що їде туди ж.
Пулатов через своїх адвокатів повідомив, що не пам'ятає, чи брав участь він в такій розмові. Однак він упевнений, що під іграшкою в бесіді розумівся не "Бук", а якийсь переносний предмет.
Розслідування катастрофи рейсу MH17
- 7 червня 2021 року у Гаазі почали слухання справи по суті щодо МН17.
- 8 червня вперше заслухали свідків запуску ракети по "Боїнгу".
- У трагедії звинувачують Олега Пулатова, Ігоря Гіркіна, Сергія Дубинського і Леоніда Харченка.
- Ніхто із обвинувачених не бере участі у судовому процесі. Усі обвинувачені заперечують свою причетність до катастрофи літака.
- Олег Пулатов погодився взаємодіяти з судом через своїх адвокатів.
- Блок слухань триватиме до 9 липня 2021 року. У вересні 2021 року родичі загиблих зможуть звернутися до суду.
- Матеріали справи налічують 65 тисяч сторінок.