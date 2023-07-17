Росія пропонувала 2 сценарії Україні, щоб зняти ордер на арешт Путіна, – Давидюк

Владімір Путін невиїзний, а це значить, що він не є повноцінним учасником міжнародних комунікацій. Росія намагається знайти спосіб зняти ордер на його арешт.

Про це 24 Каналу сказав політолог Микола Давидюк. Зокрема, росіяни через "недипломатичні", кулуарні лінії намагались виходити на Україну, щоб скасувати ордер на арешт диктатора.

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"Вони пропонували Україні два сценарії махінацій: або її сприяння у тому, щоб міжнародний суд в Гаазі відмовився від ордера, або – щоб Україна надала звинувачувальні факти настільки низької якості, щоб Путін легко міг би у суді "відбитися". Наскільки мені відомо, наша сторона відмовилась", – зауважив політичний експерт.

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Делегітимізація Путіна

Фактично президент Росії є невиїзним, тому увесь світ затамував подих в очікуванні його візиту до Туреччини або ПАР. Жоден з них Москва не підтвердила, та якщо Путін наважиться полетіти у будь-яку з цих країн, представники правопорядку будуть змушені заарештувати його.

"Путін зараз на дуже жорсткому міжнародному шпагаті, він не контролює зовнішній порядок денний. Маємо дотиснути, й ще не один ордер йому зробити, бо відсутність міжнародної комунікації для Росії – це делегітимізація президента", – наголосив Давидюк.

Орден на арешт Путіна