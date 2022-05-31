Галюцинації росЗМІ, – Подоляк про заяви Росії, що "Польща готується захопити Захід України"

Російські політичні еліти так закохалися у свою пропаганду, що їм вже важко об’єктивно сприймати світ. Вони живуть у власних ілюзіях і поширюють різну маячню.

Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк поглузував з російських політичних еліт, які поширюють і свято вірять, що "Польща вже почала окупацію Заходу України". Саме таку заяву нещодавно озвучив секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев. Важко уявити, як такі люди взагалі змогли очолити топові державні посади.

Важливо Нас не цікавлять плани Росії, важливо – максимально зберегти життя наших людей, – Зеленський

Пропаганда – коханка російських політичних еліт

Подоляк має версію, що відбувається в головах російських топпосадовців. Ймовірно, вони зійшлися в настільки сильних обіймах із власною пропагандою, що вже просто не можуть адекватно сприймати світ. У них почалися галюцинації від росЗМІ.

Коли пропаганда стає коханкою політичної еліти, важко об'єктивно оцінювати світ. Патрушев каже, що Польща готується "захопити Захід України". Класичні галюцинації росЗМІ, – написав Михайло Подоляк.

А правда ж дуже проста: Росія захопила деякі території України, чинить геноцид та нищить інфраструктуру. Тільки, судячи з усього, деяким росіянам вже надто важко це зрозуміти – комусь легше відкинути здоровий глузд. Або вони просто брешуть, як це часто буває.

Раніше секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев вкинув в інформаційний простір "геніальну" заяву. За його словами, Польща не тільки планує захопити території Заходу України. Але вже й почала втілювати свій намір. Варто бути особливим циніком, щоб говорити таку маячню, коли російська армія буквально вдерлася на територію України.

Судячи з усього, Польща вже переходить до дій із захоплення західних українських територій, – змолов рашист.

На підтвердження свого справді "проривного" судження Патрушев навів фразу президента Польщі Анджея Дуди. Під час візиту до Києва він сказав, що українсько-польський кордон скоро перестане існувати.

Тільки тоді Дуда говорив про зближення відносин між Україною та Польщею. А не про вбивства, катування, ґвалтування, мародерство, крадіжку зерна, нищення інфраструктури, руйнування домівок, як це робили й роблять росіяни, коли підло вдерлися до України.

З початку повномасштабного вторгнення було вже стільки маячні від російських окупантів, що годі й перелічувати. Було буквально все: від біолабораторій з мавпячою віспою – до банальної неграмотності.

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