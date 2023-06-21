На Східних рубежах зараз гаряче, – Маляр оприлюднила фото з захисниками

Українські захисники поступово просуваються на Сході та Півдні. Найгарячішим напрямком зараз є Лиманський.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр відвідала позиції наших воїнів на Сході. Посадовиця також опублікувала фото з захисниками.

Дивіться також На Півдні ЗСУ закріплюються на зайнятих рубежах, – у Генштабі доповіли про ситуацію на фронтах

Ситуацію контролюють ЗСУ

На Східних рубежах сьогодні гаряче, але ситуація контрольована. Наші оборонці не дають ворогу жодного шансу на просування Донеччиною та Луганщиною,

– йдеться у повідомленні.

Маляр відвідала позиції воїнів на Сході / Фото з телеграму Маляр

Що відбувається на передовій