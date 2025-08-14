Про це 24 Каналу розповів німецький політолог Сергій Сумленний. Раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Дональд Трамп підтримує гарантії безпеки для України. Вони не мають бути з боку НАТО, але деякі союзники можуть бути залучені.

Які є гарантії безпеки для України?

Як наголосив Сумленний, важко зрозуміти, як саме можуть спрацювати гарантії безпеки від західних держав. Вони наразі не готові йти на жорсткі та серйозні рішення.

Раніше було багато повідомлень про іноземний контингент в Україні. Але так і ні до чого не дійшло. Та й конкретики було мало.

Ось будуть батальйони НАТО в Запорізькій області. Чи будуть вони стріляти у відповідь, якщо по них прилетить російський снаряд? Ні. Зараз в країнах НАТО немає розуміння, чи будуть вони захищати один одного,

– зазначив Сумленний.

Звісно, Україні не можна відмовлятися від хоча б якихось гарантій безпеки. Однак довкола них дійсно є багато питань. На думку політолога, Україні і надалі потрібно вимагати повноправного членства в НАТО.

Додамо, вже відомо, хто представлятиме США на переговорах. В Кремлі також розкрили склад своєї делегації.