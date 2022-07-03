Німеччина зі союзниками обговорюють гарантії безпеки для України

Німеччина обговорює гарантії безпеки для України зі своїми союзниками, готуючись до періоду після війни, але вони не будуть такими, як для члена НАТО.

Партнери обговорюють гарантії безпеки для України

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц. Він також висловив сподівання, війна Росії проти України скоро закінчиться.

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Ми обговорюємо з близькими друзями питання про гарантії безпеки, які ми можемо надати. Це постійний процес. Зрозуміло, що це не буде так, як для членів НАТО,

– сказав канцлер.

За його словами це питання ретельно готується в дипломатичній сфері до того дня, коли закінчиться війна.

"І, звичайно, це мають бути справжні гарантії, а не такі, як давав Будапештський меморандум", - сказав він.

Яких гарантій безпеки хоче Україна

Про гарантії безпеки для України вперше заговорили ще наприкінці березня. Тоді українська сторона заявила, що готова відмовитись від НАТО в обмін на припинення війни. Але зараз влада Україна змінила риторику і називає Альянс важливою ціллю.

1 липня, відбулось засідання Групи з питань міжнародних безпекових гарантій для України. Андрій Єрмак розповів, чого саме очікує наша держава. За його словами, нове концепція гарантії безпеки має складатися з трьох блоків. Вони включають:

подальше надання Україні сучасного озброєння та бойової техніки;

фінансування розвитку оборонно-промислового комплексу;

стримування нової агресії;

санкційна політика, яка повинна стати ефективним інструментом недопущення повторної агресії з боку Росії;

повна компенсація Росією шкоди, заподіяної Україні та українцям;

превентивні санкції на майбутнє.

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