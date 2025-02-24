Гарантування безпеки України після закінчення війни ляже на країни Європи, – Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що гарантування безпеки України після закінчення війни ляже на країни Європи. За словами політика, гарантії безпеки не будуть "проблемою Америки".

Про це Трамп сказав журналістам у Білому домі в понеділок, 24 лютого, передає 24 Канал.

Читайте також Трамп заявив, що конфлікт в Україні здатний перерости в Третю світову війну

Європі відповідатиме за гарантії безпеки

У Дональда Трампа запитали, чи будуть прописані в угоді про корисні копалини гарантії безпеки для України.

Європа подбає про те, щоб нічого не сталося,

– відповів президент США.

Трамп додав, що він не вважає, що гарантії безпеки будуть проблемою Америки. За словами президента США, після врегулювання війна в Україні не відновиться: "Ми один раз владнаємо ситуацію і в Україні війни більше не буде".

До слова, під час спілкування з журналістами Дональд Трамп також заявив, що очільник Кремля Владімір Путін "не бачить проблеми" у відправленні європейських військ в Україну в ролі миротворчого контингенту.

Тим часом Еммануель Макрон заявив, що Європа готова надати гарантії безпеки для України. За словами політика, Франція і Велика Британія вже підготували спільний план, який може передбачати навіть відправку військових.