Зеленський перерахував, що вважає надійними гарантіями безпеки для України

Зеленський на пресконференції з Дональдом Туском перечислив гарантії безпеки, яких прагне Україна. Вони передусім такі, що унеможливлюють нову російську агресію.

За словами Зеленського, мови також не може йти про суттєве зменшення української армії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Офіс президента України.

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Які гарантії безпеки Зеленський вважає необхідними

Зеленський підкреслив, що гарантії безпеки для України повинні бути такими, що гарантуватимуть, що Росія не повернеться з новим нападом.

Стратегічно сильними гарантіями безпеки для України сьогодні, за словами Зеленського, є вступ до Європейського Союзу, членство, майбутнє членство у НАТО, серйозні пакети зброї, підтримка функціонування української армії.

Зеленський зауважив, що армія України не може в рази зменшуватися, коли вона межує з агресивним сусідом, у якого є мільйонна армія. Росія в будь-який момент після перемир'я може прийти в Україну знову.

Нагадаємо, радники Трампа визнають, що мирні переговори між Україною та Росією можуть зайняти кілька місяців, попри передвиборчі обіцянки швидкого завершення війни. Команда Трампа пропонує заморозити лінію фронту, виключити членство України в НАТО та створити демілітаризовану зону, матеріальні гарантії безпеки для України.