Гуманітарні і військові: Зеленський розповів, що саме розуміють під гарантіями безпеки

Президент Зеленський зазначив, що гарантії безпеки, які Україна планує укласти з низкою країн, спрямовані передусім запобігти черговій агресії з боку Росії. Глава держави пояснив, що саме вони включають.

Президент Зеленський 22 вересня прибув до Канади, де зустрівся з прем'єр-міністром країни Джастіном Трюдо. Український лідер під час спільного брифінгу роз'яснив, що мається на увазі під гарантіями безпеки, передає 24 Канал.

Дивіться також Трюдо оголосив про нову військову допомогу Україні: що увійде в пакет

Що таке гарантії безпеки

За словами Зеленського, декларацію про гарантії безпеки для України підтримали на саміті НАТО у Вільнюсі в липні 2023 року. Спочатку до неї долучилися країни "Великої сімки", а потім доєдналася велика кількість інших держав.

Долучення до декларації означає, що кожна з цих країн укладе з Україною окремий двосторонній документ щодо гарантій безпеки.

Ми чітко знаємо, що це за гарантії, тому, що ми проходимо час випробувань, час війни.

Це гарантії безпеки України. Це як гуманітарні, так і військові гарантії. Посилення української армії для того, щоб неможливо було повторити ще одне вторгнення Росії. Це потужний захист неба, на землі, в морі,

– заявив Зеленський.

Він також наголосив, що йдеться й про захист енергетики та інфраструктури. Також до гарантій належать і превентивні санкцій, які будуть накладатися на того чи іншого агресора.

Договори з кожною країною укладатимуть різні. Усе залежить від їхніх можливостей. Хтось може надати зброю. Є країни, які готові говорити тільки про гуманітарну підтримку.

Україну до НАТО не запросили, однак пообіцяли гарантувати безпеку

На саміті НАТО, який відбувся 11 – 12 липня у Вільнюсі, Україна чекала на запрошення до Альянсу. Однак цього не відбулося. Натомість, члени НАТО погодилися прийняти нашу державу до Альянсу без ПДЧ.

Крім того, члени "Великої сімки" підписали спільну декларацію про гарантії безпеки. Вони передбачають

Заходи з допомоги Україні, зокрема постачання зброї, підтримку в розбудові ОПК, навчання, співпрацю в галузі розвідки та кібербезпеки.

Заходи на випадок нової агресії, які передбачають негайні консультації, щоб забезпечити Україну всім необхідним для оборони в найкоротші терміни.

Подальше посилення санкційного тиску на Росію, заморожування її активів, створення механізмів стягнення репарацій та судове переслідування винних у злочинах проти українців згідно з нормами міжнародного права.

На сьогодні вже 29 країн готові укласти з Україною двосторонній договір про гарантії безпеки. Останньою доєдналася Албанія.