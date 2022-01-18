"Гарантії безпеки": Кремль анонсував нові контакти найближчими днями

18 січня 2022 , 17:29
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Джерело:

"РИА Новости"

У Кремлі переконані, що нові контакти зі Заходом можуть відбутися вже упродовж найближчих днів. Мовиться про так звані "гарантії безпеки".

Міністр закордонних справ Росії Лавров заявив, що Москва чекає відповіді й від НАТО, й від США. Деякі контакти країна-окупантка очікує вже найближчим часом.

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Ми твердо розраховуємо на обіцяні нам конкретні відповіді на ті проєкти документів, які Росія передала США і членам НАТО,
– мовиться у повідомленні.

Розмова Блінкена та Лаврова

  • Держсекретар США Ентоні Блінкен 18 січня зідзвонився з Лавровим.
  • Американський політик наголосив представнику країни-агресорки, що питання обговорення євробезпеки має відбуватися за участі союзників НАТО та європейських партнерів. Блінкен зауважив, що, зокрема, мовиться про Україну.
  • Блінкен вкотре заявив про непохитну відданість його країни суверенітету та територіальній цілісності України.
  • Держсекретар США повідомив: важливо продовжити дипломатичний шлях для деескалації напруження.
Зауважте! Ентоні Блінкен 19 січня здійснить візит до Києва. В українську столицю політика запросив глава МЗС Дмитро Кулеба.

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Автор: Мар'яна Бекало