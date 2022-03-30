Гарантії безпеки: напад на Україну не прирівнюватиметься до нападу на всіх підписантів договору

Українська сторона під час переговорів з Росією виступила з пропозицією про підписання нового міжнародного договору про гарантії безпеки.

Договір буде містити статтю, яка є аналогічною статті 5 Статуту НАТО. Проте згідно із нею, напад на одну країну НЕ буде прирівнюватись до нападу на всіх підписантів договору.

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Очільник української делегації Давид Арахамія пояснив, що у цьому договорі такого пункту немає, адже мова йде про гарантії не колективної безпеки, а гарантії безпеки саме для України.

Напад на Україну у будь-якій формі – збройна агресія, поліцейська операція у будь-якому форматі – вважається нападом. Тоді країни-гаранти зобов'язані після проведення консультацій надати необхідну допомогу,

– пояснив Арахамія.

У договорі прописується, що це допомога у вигляді озброєння, втручання збройних сил тощо. На проведення консультацій країни-гаранти мають максимум 72 години.

За словами Арахамії, серед гарантів Україна бачить країни Ради безпеки ООН, зокрема Велику Британію, Китай, США, Францію, Туреччину, Німеччину, Канаду, Італію, Польщу й Ізраїль. Якщо інші країни захочуть приєднатися – вони матимуть таке юридичне право.

Забезпечити "зобов’язання" країн-гарантів надати допомогу можна буде юридично, через ратифікацію договору. А також через перевагу міжнародного права над локальним законодавством.

При ратифікації Україна вимагає затвердити те, що цей договір має перевагу над локальним законодавством.

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