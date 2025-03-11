Є різні варіанти, – Єрмак про те, які гарантії можуть надати США та Європа

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, який неодноразово висловлювався стосовно необхідності гарантій безпеки, висловився щодо можливих варіантів, які можуть надати союзники та партнери.

Свою думку з цього приводу він озвучив під час розмови з журналістами у вівторок, 11 березня, за підсумками переговорів української та американської делегацій у Саудівській Аравії, пише 24 Канал.

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Які деталі про гарантії відомі

Коментуючи надання гарантій безпеки Україні, Андрій Єрмак зазначив, що це питання порушували під час зустрічі офіційних представників Києва та Вашингтона у Джидді. За його словами, наразі розглядають різні варіанти.

Ми розглядали сьогодні різні варіанти й вони дійсно різні, сьогодні знаходяться на столі. Так як ці консультації, ці перемовини ще тривають, я не хотів би сьогодні говорити про якісь конкретні,

– заявив він.

Водночас керівник Офісу Президента зазначив, що насамперед обговорюють гарантії, які точно дозволять запобігти будь-які агресії у майбутньому. Він нагадав Будапештський меморандум і Мінські домовленості.

"Маючи цей досвід, розуміючи, що це повинно бути не просто на папері, це повинно працювати, це повинне мати юридичне зобов'язання, але сьогодні це є в процесі", – наголосив український високопосадовець.

За його словами, вищезгадані варіанти розглядають за участі різних країн – і європейських партнерів, і США. Він запевнив, що Київ знає, що необхідно для цього, і американські партнери приймають це.

До слова, раніше він назвав три обов'язкових умови для досягнення миру в Україні. Йдеться про гарантії безпеки, посилення санкцій проти Росії, контроль заморожених російських активів для підтримки України.