У Буданова назвали важливу умову до гарантій безпеки: як не зробити ті самі помилки

Майбутній документ про гарантії безпеки для України має бути юридично однозначним і ратифікованим Конгресом США, аби уникнути помилок, які були в Будапештському меморандумі.

Про це заявив заступник керівника Офісу президента України Сергій Кислиця в інтерв'ю телемарафону. Він назвав основні прогалини в Будапештському меморандумі.

Читайте також Настав час припинити війну, але чи це розуміють росіяни – питання, – Буданов

Які є важливі вимоги до гарантій безпеки?

Ключовий аспект домовленостей з Росією – є юридична однозначність, заявив Кислиця. Цей документ має бути офіційно затверджений законодавством Штатів.

Ми говоримо про документ, в тому числі зі Сполученими Штатами, який має бути ратифіковано Конгресом США. Тобто, в якому конкретно – і в українській, і в англійській версіях – йдеться про гарантію,

– наголосив заступник керівника ОП.

Кислиця це пояснив тим, що Україна не хоче зробити ті самі помилки, що були в Будапештському меморандумі.

Тоді через розбіжності в перекладі виникли теперішні проблеми. Адже англійський текст містив тільки "запевнення" – "assurance", а не реальні гарантії. А далі там і того немає, тільки "commitments" – "зобов'язання". Однак український текст називався "Будапештський меморандум про гарантію".

Що відомо про мирні переговори?