Війна – це сутність Путіна, – Зеленський наголосив на необхідності гарантій безпеки для України

Володимир Зеленський наголосив, що Україна обов'язково має отримати гарантії безпеки від союзників. Адже це те, що має захистити нашу державу від повторення війни.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова президента України під час пресконференції разом із президентом Фінляндії Александром Стуббом.

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Що сказав Зеленський про гарантії безпеки

Володимир Зеленський наголосив, що внаслідок глобальних зусиль російського диктатора Владіміра Путіна можна зупинити у його воєнних амбіціях.

Ми маємо це зробити разом, передусім з Америкою, з усією Європою, з іншими партнерами у світі. Хочу подякувати кожному, хто нам допомагає,

– сказав український лідер.

Окремо президент подякував американській стороні та президенту Трампу за зустріч у Джидді команд обох держав, яка відбулася тижнем раніше. За словами Зеленського, це була продуктивна та хороша зустріч, і він висловив сподівання, що домовленості про повне призупинення вогню будуть врешті-решт реалізовані.

"Ми сподіваємося, що Америка продовжить працювати й тиснути на Росію так, щоб це було реалізовано. І ми розглядаємо безумовне повне припинення вогню як один із початкових кроків до миру", – наголосив Зеленський.

Він також підкреслив, що вірить, що війна в Україні може закінчитися у 2025 році гідним миром. Але обов'язково потрібні гарантії безпеки для нашої держави, інакше Путін прийде знову з війною.

Це його сутність від самого початку. Цього року вже 25 років влади Путіна. Фактично щороку він або десь воював, або руйнував життя інших країн. Ми маємо захистити наші народи від цього,

– сказав Володимир Зеленський.

Український лідер також подякував президенту Фінляндії за готовність працювати разом з Україною над гарантіями безпеки. Україна разом з європейськими партнерами обговорює важливі кроки на землі, гарантії безпеки в небі та морі.