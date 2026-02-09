Документи щодо гарантій безпеки готові, – Зеленський
- Документи щодо гарантій безпеки для України вже готові, і їх планується використати як основу для миру в Україні, заявив Володимир Зеленський.
- Президент наголосив на важливості міжнародних заходів з 9 по 15 лютого, які охоплюватимуть оборонні та безпекові питання, і підкреслив потребу в надійних гарантіях безпеки для забезпечення миру.
Документи стосовно гарантій безпеки вже готові. Саме вони мають стати основою для миру в Україні.
Про це Володимир Зеленський повідомив під час вечірнього звернення від 9 лютого.
Що сказав Зеленський про готовність документів щодо гарантій безпеки?
Документи по гарантіях готові. Безпеці немає альтернативи. Миру немає альтернативи. Відновленню нашої держави немає альтернативи. Дякую всім у світі, хто допомагає! Дякую за кожну дію на підтримку життя і людей зараз,
– заявив президент.
Зеленський також зазначив, що на тижні з 9 по 15 лютого будуть значні міжнародні заходи – оборонні, безпекові. За словами глави держави, у Європі українська позиція буде представлена достатньо, і так само з Америкою.
"Фактично кожен день зараз наша переговорна група працює щодо тих документів, щодо тих пропозицій, які можуть дати результат на наступних зустрічах. І головне, щоб партнери були налаштовані так само як і ми в Україні", – сказав український очільник.
Володимир Зеленський підкреслив, що мир потрібен, і надійні гарантії безпеки – це єдина реальна основа для того, щоб мир був і щоб росіяни не зламали домовленості тим чи іншим ударом, тією чи іншою своєю гібридною операцією.
До речі, генерал-лейтенант США у відставці Бен Годжес в ефірі 24 Каналу заявив, що не бачить підстав довіряти обіцянкам від адміністрації Трампа щодо гарантій безпеки. Експерт пояснив, що головний сумнів стосується не формулювань гарантій, а готовності США діяти, якщо Росія знову атакує після припинення вогню.
Що мають передбачати гарантії безпеки для України?
Володимир Зеленський заявив, що гарантії безпеки для України повинні включати членство в Європейському Союзі. Також за словами президента, вони мають містити довгострокову систему стримування Росії.
Журналісти FT писали, що Україна разом із США та європейськими партнерами узгодила план дій на випадок порушення Росією майбутньої мирної угоди, що включає дипломатичні та військові заходи. У випадку, якщо дії Путіна переростуть у черговий масштабний наступ, через 72 години має набути чинності скоординована військова відповідь від союзників.
Водночас генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що після мирної угоди в Україні з'являться збройні сили, літаки й морська підтримка союзників. Очільник Альянсу також запевнив, що США, Європа і Канада готові надати безпекові гарантії Україні.