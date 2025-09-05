Гарантії безпеки повинні почати діяти негайно, не чекаючи припинення вогню, – Зеленський
- Президент України Володимир Зеленський наголосив на необхідності запуску гарантій безпеки, які повинні почати діяти негайно, незалежно від бойових дій.
- 26 держав висловили готовність підтримати Україну, а 35 лідерів обговорюють політичні та військові пропозиції щодо гарантій безпеки.
- Європейські країни готові надати гарантії безпеки Україні у день укладання мирної угоди з Росією, а союзники завершили підготовку військових гарантій.
Президент України Володимир Зеленський наголосив на необхідності якнайшвидшого запуску гарантій безпеки. Це має відбутися незалежно від того, тривають бойові дії чи ні.
Обіцяні гарантії, на думку Зеленського, повинні почати діяти негайно. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Rai та Володимира Зеленського у телеграмі.
Що Зеленський заявив про обіцяні Україні гарантії безпеки?
Важливо, щоб гарантії безпеки, обіцяні країнами, які входять до "коаліції рішучих", почали діяти негайно, не чекаючи закінчення бойових дій,
– підкреслив Зеленський.
Глава держави зауважив, що йдеться не тільки про військову допомогу, а й про економічні гарантії. Він уточнив, що вже 26 держав висловили готовність долучитися до підтримки України, назвавши це "важливим кроком вперед".
Що відомо про гарантії безпеки, які може отримати Україна?
- За словами Зеленського, значним фактором впливу на Москву могла б стати підтримка чинного президента США Дональда Трампа вступу України до НАТО.
- 3 вересня під час зустрічі з Володимиром Зеленським президент Франції Еммануель Макрон заявив, що європейські країни готові надати Україні гарантії безпеки у день укладання мирної угоди з Росією. Згодом він повідомив, що союзники завершили підготовку військових гарантій безпеки.
- 4 вересня стало відомо, що 26 країн формально погодилися надіслати контингент в Україну або надати певні засоби для гарантування безпеки на морі або в небі. 35 лідерів обговорюють політичні та військові пропозиції щодо гарантій безпеки для України.