Президент України Володимир Зеленський наголосив на необхідності якнайшвидшого запуску гарантій безпеки. Це має відбутися незалежно від того, тривають бойові дії чи ні.

Обіцяні гарантії, на думку Зеленського, повинні почати діяти негайно. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Rai та Володимира Зеленського у телеграмі.

Що Зеленський заявив про обіцяні Україні гарантії безпеки?

Важливо, щоб гарантії безпеки, обіцяні країнами, які входять до "коаліції рішучих", почали діяти негайно, не чекаючи закінчення бойових дій,

– підкреслив Зеленський.

Глава держави зауважив, що йдеться не тільки про військову допомогу, а й про економічні гарантії. Він уточнив, що вже 26 держав висловили готовність долучитися до підтримки України, назвавши це "важливим кроком вперед".

Що відомо про гарантії безпеки, які може отримати Україна?