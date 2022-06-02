Гарантує розгром російської армії, – військовий експерт сказав, наскільки HIMARS допоможуть ЗСУ

У ЗМІ з'явилася інформація, що Україна отримає 4 системи HIMARS від США. Насправді таких установок буде 8, і це постачання не в рамках ленд-лізу, а грантовий проєкт підтримки.

Про це 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. Він також зазначив, що цих систем вистачить на одному із напрямків, аби вирівняти ситуацію – наприклад, у напрямку Сєвєродонецька.

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За умови грамотного використання, можливо, ці HIMARS дозволять ліквідувати той виступ, що ми бачимо на карті у зоні Сєвєродонецька,

– каже експерт.

За словами Жданова, питання щодо можливого оточення наших сил в цьому районі поки залишається відкритим, хоча шанси на це малі.

"Якщо ці системи дійдуть до нас найближчим часом, то це нам справді допоможе. Для формування кількох реактивних батарей, систем HIMARS потрібно бодай декілька сотень", – пояснює військовий експерт.

Це розроблена наприкінці 90-х американська ракетна артилерійська система підвищеної мобільності, яка змонтована на колісному шасі – ідеальна для стратегії "стріляй-втікай".HIMARS оснащена 6 ракетами для залпового вогню або однією ракетою на п'ятитонній вантажівці.

Якщо у нас буде потрібна кількість такого озброєння, то це може вплинути на хід бойових дій по всій лінії фронту, додає Олег Жданов.

Ситуація у Сєвєродонецьку важка – що відомо

Збройні сили Росії у травні сконцентрувалися на захопленні Сєвєродонецька. Ситуація почала погіршуватися 26 травня, коли ворожа ДРГ зайшла в готель "Мир" на околиці міста.

30 травня військам агресора частково вдалося прорвати українську оборону. Сергій Гайдай повідомляв, що росіяни змогли просунутись вглиб міста.

31 травня повідомлялося, що у Сєвєродонецьку складна ситуація, однак ЗСУ контролюють її. Також було відомо, що в місті тривають вуличні бої, а лінія фронту розділила Сєвєродонецьк навпіл.

За даними Генштабу ЗСУ, російські військові встановили контроль над східною частиною Сєвєродонецька та закріплюються у центрі міста. В Офісі Президента повідомили, що Україна контролює промзону.

Ввечері 2 червня у Генштабі ЗСУ заявили, що Росія продовжує штурм Сєвєродонецька. Також в Офісі Президента повідомили, що ЗСУ затягнули окупантів у пастку та "рвуть їх".

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