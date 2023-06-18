Гарна робота, хлопці, більше вогню, – командувач Повітряних сил про "бавовну" на Півдні

Зранку 18 червня на окуповані території Херсонщини завітало "бавовнятко". Влучання у позиції загарбників підтвердили у Повітряних силах ЗСУ.

Так, детонація російських боєприпасів сталася у Генічеському районі. Окрім цього, вибухи лунали у Лазурному та Скадовську.

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У Повітряних силах відреагували на "бавовну"

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук оприлюднив кадри, на яких видно детонацію ворожих снарядів після "бавовни" на окупованому Півдні.

Гарна робота, хлопці! Більше вогню!

– написав він.

"Бавовна" на окупованій Херсонщині: дивіться відео

За попередньою інформацією, удар був завданий по залізничній станції "Партизани", де розвантажувався російський склад з боєприпасами. Місцеві пабліки кажуть, що є багато загиблих серед терористів.

Міський голова Мелітополя Іван Федоров підтвердив, що окупанти селища Рикове біля Генічеська "потужно палять" вже п’ять годин поспіль.

Сьогодні о 4-й ранку щось сталося на захопленому елеваторі, який ворог перетворив на військову базу. Детонує досі. Росіяни думали сховатися за десятки кілометрів від лінії фронту, але "бавовна" розквітає навіть в глибокому тилу,

– заявив мер.

Що цьому передувало

Зранку 18 червня радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що у Партизанах є влучання на територію елеватора. За словами місцевих жителів, там був великий склад боєприпасів окупантів. Унаслідок цього почалась детонація.

Активіст Сергій Стерненко зазначив, що було "дуже гарне влучання", детонує вже кілька годин і це чути на велику відстань.

Також вибухи пролунали у тимчасово окупованому Скадовську. Російські пропагандисти вже встигли заявити, що у Скадовську нібито працює ППО.

За даними пропагандистів, над містом пролунало щонайменше шість вибухів. Інформація про наслідки та постраждалих уточнюється.

Окрім цього, повідомлялось про вибухи у Лазурному та Риковому на Херсонщині. В останньому – є влучання по складу боєприпасів окупантів. Детонація триває досі.