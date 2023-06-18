Гарна робота, хлопці, більше вогню, – командувач Повітряних сил про "бавовну" на Півдні
Джерело:Микола Олещук
Зранку 18 червня на окуповані території Херсонщини завітало "бавовнятко". Влучання у позиції загарбників підтвердили у Повітряних силах ЗСУ.
Так, детонація російських боєприпасів сталася у Генічеському районі. Окрім цього, вибухи лунали у Лазурному та Скадовську.
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У Повітряних силах відреагували на "бавовну"
Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук оприлюднив кадри, на яких видно детонацію ворожих снарядів після "бавовни" на окупованому Півдні.
Гарна робота, хлопці! Більше вогню!
– написав він.
"Бавовна" на окупованій Херсонщині: дивіться відео
За попередньою інформацією, удар був завданий по залізничній станції "Партизани", де розвантажувався російський склад з боєприпасами. Місцеві пабліки кажуть, що є багато загиблих серед терористів.
Міський голова Мелітополя Іван Федоров підтвердив, що окупанти селища Рикове біля Генічеська "потужно палять" вже п’ять годин поспіль.
Сьогодні о 4-й ранку щось сталося на захопленому елеваторі, який ворог перетворив на військову базу. Детонує досі. Росіяни думали сховатися за десятки кілометрів від лінії фронту, але "бавовна" розквітає навіть в глибокому тилу,
– заявив мер.
Що цьому передувало
- Зранку 18 червня радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що у Партизанах є влучання на територію елеватора. За словами місцевих жителів, там був великий склад боєприпасів окупантів. Унаслідок цього почалась детонація.
- Активіст Сергій Стерненко зазначив, що було "дуже гарне влучання", детонує вже кілька годин і це чути на велику відстань.
- Також вибухи пролунали у тимчасово окупованому Скадовську. Російські пропагандисти вже встигли заявити, що у Скадовську нібито працює ППО.
- За даними пропагандистів, над містом пролунало щонайменше шість вибухів. Інформація про наслідки та постраждалих уточнюється.
- Окрім цього, повідомлялось про вибухи у Лазурному та Риковому на Херсонщині. В останньому – є влучання по складу боєприпасів окупантів. Детонація триває досі.