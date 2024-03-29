Гарне займання, – льотчик-інструктор припустив, чому впав російський літак у Севастополі

Поблизу окупованого Севастополя 28 березня впав російський винищувач. Літак загорівся в повітрі та впав на землю. Причин падіння літака може бути кілька.

Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ Роман Світан розповів 24 Каналу, що це міг бути як "friendly fire", так і робота українських військових. Також він додав, що льотчик винищувача ще не скоро повернеться до бойових завдань.

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Варіанти падіння винищувача

За словами Світана, системи практично всіх російських літаків "страждають". По відео видно займання літака, принаймні горить паливо.

"Це могла бути несправність: займання двигуна, пожежа поширилась по всьому літаку і льотчик евакуювався. Можливо це був "дружній вогонь", хоча останнім часом росіяни вже дуже часто обпікались на цьому і навряд чи це могло бути причиною. Може бути версія і нашої системи ЗРК або авіації, адже Севастополь розташований в західній частині Криму і досить реально підійти з боку Одеси", – припустив військовий експерт.

"friendly fire"

Через 20 хвилин після оголошення повітряної тривоги у Криму жителі Севастополя побачили, що з неба падає об'єкт і подумали, що російські сили "ПеВеО" збили український безпілотник. Спершу моніторингові канали заявили, що це російський Су-35, однак згодом уточнили дані і повідомили, що це може бути Су-27.

Раніше росіяни говорили, що мають систему "свій-чужий" (технічний комплекс для автоматичного розрізнення на полі бою своїх військ і озброєнь від ворожих) для їхніх БПЛА та літаків. Але не скоординованість дій при застосуванні такої системи не може бути причиною знищення свого літака. Залишається важливий момент – під час падіння літака була оголошена повітряна тривога в Криму.

"Якщо вже розглядати версію "friendly fire", то це могла бути певна не підготовка рубежів передачі управління. Оскільки була повітряна тривога, скоріш за все, могла відбутись операція перехоплення, можливо і нашої ракети, яка тримала курс на літак", – зазначив Світан.

Що сталось з льотчиком

Льотчик катапультувався, його підібрали. Здоров’я в нього буде вже точно не таким, як було. Перевантаження після катапультації пошкоджує хребет.

"В найближчому часі льотчик точно не буде виконувати бойові завдання", – прокоментував військовий експерт.

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