Гарне займання, – льотчик-інструктор припустив, чому впав російський літак у Севастополі
Поблизу окупованого Севастополя 28 березня впав російський винищувач. Літак загорівся в повітрі та впав на землю. Причин падіння літака може бути кілька.
Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ Роман Світан розповів 24 Каналу, що це міг бути як "friendly fire", так і робота українських військових. Також він додав, що льотчик винищувача ще не скоро повернеться до бойових завдань.
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Варіанти падіння винищувача
За словами Світана, системи практично всіх російських літаків "страждають". По відео видно займання літака, принаймні горить паливо.
"Це могла бути несправність: займання двигуна, пожежа поширилась по всьому літаку і льотчик евакуювався. Можливо це був "дружній вогонь", хоча останнім часом росіяни вже дуже часто обпікались на цьому і навряд чи це могло бути причиною. Може бути версія і нашої системи ЗРК або авіації, адже Севастополь розташований в західній частині Криму і досить реально підійти з боку Одеси", – припустив військовий експерт.
"friendly fire"
Раніше росіяни говорили, що мають систему "свій-чужий" (технічний комплекс для автоматичного розрізнення на полі бою своїх військ і озброєнь від ворожих) для їхніх БПЛА та літаків. Але не скоординованість дій при застосуванні такої системи не може бути причиною знищення свого літака. Залишається важливий момент – під час падіння літака була оголошена повітряна тривога в Криму.
"Якщо вже розглядати версію "friendly fire", то це могла бути певна не підготовка рубежів передачі управління. Оскільки була повітряна тривога, скоріш за все, могла відбутись операція перехоплення, можливо і нашої ракети, яка тримала курс на літак", – зазначив Світан.
Що сталось з льотчиком
Льотчик катапультувався, його підібрали. Здоров’я в нього буде вже точно не таким, як було. Перевантаження після катапультації пошкоджує хребет.
"В найближчому часі льотчик точно не буде виконувати бойові завдання", – прокоментував військовий експерт.
Ситуація в окупованому Криму: останні новини
- Радник голови ОПУ Михайло Подоляк розповів, що Крим буде обов'язково деокупований, але те, коли це станеться, залежить від виду та кількості озброєння, яке передаватимуть партнери. Також він додав, що Україна має інструменти, щоб бити по росіянах на тимчасово окупованому півострові, але ворожих об'єктів є більше, ніж засобів ураження.
- Сили оборони уразили 4 ворожих кораблі. Кораблі виведені з ладу, але, на жаль, не знищені повністю.
- Ввечері 23 березня у Севастополі у Крим завітала "бавовна". Росіяни заявили, що збили нібито аж 30 ракет над Севастополем. Однак кадри, які з’явились у мережі показали зовсім інше.