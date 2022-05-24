"Гарпун": Україна отримала потужний засіб денацифікації Чорного моря

Данія передає Україні протикорабельні ракети Harpoon. Тепер вже практично офіційно, тобто скоріш за все системи навіть вже в Україні.

Я так розумію, що найбільшою проблемою було підібрати щось на автошасі, бо ракетних катерів у нас так швидко не зроблять, а на наявні катери не перероблять (+ їх потоплять першими). І загалом виявляється, що вибір не такий великий – норвезькі NSM, які є у поляків. У нас в пресі довго писали про цей варіант. Але є одне але. Що конкретно нам потрібно топити та куди дострілювати в ідеальному варіанті?

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Бойова задача

Проведіть пряму лінію між Одесою чи Білгород-Дністровським та Севастополем – це десь 300+ кілометрів по прямій. Якщо там ще дещо вглиб території зайти (але тут в кожної системи свої обмеження), то буде 320 – 330 кілометрів.

Завдання – відігнати російський флот до чи за Севастополь, потопити найборзіші з них носії "Калібрів", звільнити Західну частину Чорного моря від росіян, щоб Україна могла експортувати свої товари з одеського порту.

Let's make Odesa port again! А росіяни хай поки стережуть Керченську протоку. Це прямо ідеальний варіант, але насправді вистачить і дерусифікація проходу від Одеси до Зміїного і далі навпроти румунських територіальних вод. Тут вистачить і 100+ кілометрів.

Не "Нептуном" єдиним

Беремо NSM – легка ракета (400 кілограмів) з дальністю у "всього" 185 кілометрів. Є версія для літаків JSM, але у нас нема літаків чи гелікоптерів для цього. Тобто гарно, але не ідеальний варіант.

"Легка" – це 350 – 400 кілограмів. Для порівняння, наш "Нептун" – 870 кілограмів. Ну, і бойова частина – всього 125 кілограмів (знову ж таки "Нептун" – 150 кілограмів). Тобто, щоб потопити щось, а не подряпати, то чим більша бойова частина, тим краще. Нашому "Нептуну" прямо дуже пощастило дуже вдало влучити в "Москву". А загалом гляньте військово-морські навчання – там витрачають пучки ракет в якісь старі есмінці, а воно не тоне.

Французький Exocet – те саме, по 70 – 200 кілометрів.

Американський Tomahawk нам точно не дадуть, бо воно нам не треба – там дальність по 1500 кілометрів + бойова частина на півтони, тому це ракета не для Чорного моря.

І отак можна поглянути на всі наявні протикорабельні ракети, половина з яких ще радянські, і виявиться, що вибір не такий вже і великий.

Тобто там або коротка/мала ракета, тоді нафіг не треба, або щось занадто наворочене та американське, що нам не дадуть.

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А ще виявляється, що український "Нептун", якщо його заявлені характеристики дійсно такі та все працює, то має дуже вдале компонування. Питання тільки в тому, скільки їх у нас залишилось, скільки вже відстріляли і чим можемо ми нашвидкуруч зібрати ще якусь кількість. Мабуть, не все так просто, тому окрім рідного "Нептуна" матимемо ще й "Гарпун".

Що може оновлений "Гарпун"

Тепер про Harpoon. Тут так само є цілий зоопарк різних модифікацій. Цікаво, що на сайті Boeing-а можна прослідкувати, які ракети брали данці та як їх модернізовували.

Отже, бачимо такі закупівлі версії Block II за 1999, з постачанням у 2000-х. Потім численні модернізації та подовження ресурсу до останнього.

Як остаточно модернізована версія лежить у данців на зберіганні краще за все знають в Пентагоні, але чомусь в пресі пишуть про RGM-84L-4 Harpoon Block II, але це не точно. Тобто буде точно 100+ кілометрів, але в залежності від модифікацій може йти мова і про 300 кілометрів (там дивні контракти останніх років з модернізації... цікаво, до чого модернізували старі данські ракети?)

Висновок: нарешті це тепер офіційно. На місці російських моряків було б доречно застрахувати своє життя. Хоча це вже скоріш за все не страховий випадок – легше просто пафосно патрулювати Керченську протоку всім Чорноморським флотом Росії і не ризикувати дізнатись, яка точно модифікація опиниться/опинилась в Україні.