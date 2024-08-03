Колишній конгресмен США оцінив шанси Камали Гарріс стати президенткою

Камала Гарріс стала офіційно кандидаткою від Демократичної партії, набравши достатньо голосів, щоб виграти висунення. Водночас віцепрезидентка за опитуваннями обходить Дональда Трампа у ключових для виборів штатах.

Колишній конгресмен-республіканець США Адам Кінзінгер розповів 24 Каналу, що до її вступу у виборчі перегони, рейтинг Джозефа Байдена знижувався. Трамп тоді лідирував за рейтингами у всіх ключових для перемоги штатах. Однак зараз відбулись різкі зміни.

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З кожним днем шанси покращуються

Це пов'язано як з тим, що Камала Гарріс бере участь в перегонах, так і з Джей Ді Венсом – кандидатом у віцепрезиденти від Республіканської партії, який не є популярним.

Результати виборів в Пенсільванії дуже важливі. В цьому штаті Трамп трохи випереджає Гарріс (50% проти 45% на користь експрезидента – 24 Канал). Однак Гарріс обходить Трампа в усіх штатах, що вагаються. Тому поразка Трампа сьогодні є більш імовірною, ніж близько місяця тому,

– зауважив Кінзінгер.

Також сьогодні Гарріс вже є причиною того, що Трампу доводиться витрачати свої кошти.

До виборів президента ще залишається доволі багато часу. Сьогодні ентузіазм людей збільшується, адже нова людина вступила у виборчі перегони, які є так званим матчем-реваншем. Однак той імпульс, який Камала Гарріс відчуває зараз, дещо сповільниться,

– припустив він.

Водночас зараз віцепрезидентка збирає натовпи на мітингах та спричиняє певний ажіотаж. Це точно означає, за його словами, що у Гарріс досить солідні шанси перемогти Трампа, і це точно було б досить неочікувано.

Я підтримаю Камалу Гарріс. Я ще цього не зробив, це питання часу. Загалом я б проголосував за будь-кого, окрім самого сатани та Дональда Трампа,

– наголосив Адам Кінзінгер.

Відповідно до результатів опитувань

Bloomberg News/Morning Consult, Камала Гарріс випередила Дональда Трампа в штатах Аризона – 49% проти 47%, Мічиган 53% проти 42%, Невада – 47% проти 45% та Вісконсин – 49% проти 47%. Водночас Гарріс та Трамп штаті Джорджія набрали по 47%. Проте Північній Кароліні – 48% проти 46% та Пенсильванії – 50% проти 46% перевагу здобув Трамп.