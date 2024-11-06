Гарріс не виступатиме перед прихильниками сьогодні, для Трампа будують сцену
Кандидатка у президенти США від Демократичної партії Камала Гарріс не звертатиметься до виборців сьогодні ввечері. А от кандидат від республіканців Дональд Трамп вже збирає своїх прихильників перед промовою.
Про це пише 24 Канал з посиланням на CNN.
Дивіться також Вибори нового президента у США: текстова онлайн-трансляція, як проходить голосування
У CNN пишуть, що віце-президент Камала Гарріс не буде звертатися до прихильників в ніч виборів (за американським часом). Однак очікується, що вона виступить завтра (6 листопада за американським часом). Про це сказав співголова її кампанії, оскільки результати виборів з усієї країни ще продовжують надходити.
Нам ще потрібно порахувати голоси. У нас ще є штати, які ще не викликані,
– сказав Седрік Річмонд.
Заява Річмонда з'явилася після прогнозу CNN про те, що Дональд Трамп переможе у двох ключових штатах на полі битви: Північній Кароліні та Джорджії, пишуть у виданні.
Він наголосив, що кампанія продовжуватиме боротьбу "за те, щоб кожен голос був врахований, щоб кожен голос, був висловлений". Річмонд також подякував тим, хто відвідав вечір виборів, а також подякував співробітникам кампанії та волонтерам за роботу від імені Гарріса та за "віру в обіцянки Америки".
Водночас джерело CNN повідомило, що команда кандидата в президенти Дональда Трампа перевозить учасників із оглядової вечірки Мар-а-Лаго до конференц-центру.
Дивіться також Республіканці достроково здобувають більшість у Конгресі США, – BBC
Голосування в США закінчилося
У США 5 листопада відбулися вибори президента. Наразі всі виборчі дільниці вже зачинилися. Так, зараз в Сполучених Штатах продовжується підрахунок голосів за кандидатів на пост президента.
Останнім штатом, де могли проголосувати громадяни США, стала Аляска. Там виборчі дільниці зачинилися о 01 годині (08:00 за київським часом).
Від Аляски один з кандидатів-переможців може отримати 3 голоси виборників. Кандидатам у президенти необхідно набрати щонайменше 270 голосів виборників, щоб перемогти на посаді президента.
Зауважимо, 24 Канал веде текстову онлайн-трансляцію та оперативно інформує про перебіг виборів президента США. Доєднуйтеся, аби першими дізнатися, хто очолить країну – Дональд Трамп чи Камала Гарріс.