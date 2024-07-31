Гарріс випереджає Трампа в чотирьох ключових штатах із семи, – Bloomberg

Віце-президентка США Камала Гарріс випередила кандидата від республіканців Дональда Трампа у чотирьох із семи ключових штатах, які, імовірно, вирішать результат виборів.

Про це свідчать результати опитування, яке провели агентство Bloomberg і компанія Morning Consult.

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Гарріс має перевагу над Трампом:

в Аризоні – 49% опитаних за віце-президента США, проти 47% за екс-президента,

Вісконсіні – 50% проти 47,

Мічигани – 53% проти 42%,

та Неваді – 47% проти 45%.

Водночас обидва кандидати мають однаковий рівень підтримки в штаті Джорджія (47%).

Серед двох ключових штатів, що залишилися, Трамп випереджає Харріс в Пенсільванії – 50% проти 46% і Північній Кароліні – 50% проти 46%.

Загалом чинний віце-президент США випереджає екс-президента на 1 процентний пункт – за Харріс 48% респондентів, за Трампа 47%,

– ідеться у повідомленні.

Зауважимо, що Джо Байден – чинний голова Білого дому в аналогічному опитуванні на початку липня програвав Трампу на 2 % – 47% проти 45%.

Опитування, яке показало перевагу Харріс над Трампом, проводили в період з 24 по 28 липня. Участь у ньому взяли майже 5 тисяч американських виборців із 7-ми штатів. Похибка – 1 процентний пункт.