Гарріс випереджає Трампа в чотирьох ключових штатах із семи, – Bloomberg
Джерело:Bloomberg
Віце-президентка США Камала Гарріс випередила кандидата від республіканців Дональда Трампа у чотирьох із семи ключових штатах, які, імовірно, вирішать результат виборів.
Про це свідчать результати опитування, яке провели агентство Bloomberg і компанія Morning Consult.
Дивіться також Вибори в США значно вплинуть на надії України на мир, – Зеленський
Гарріс має перевагу над Трампом:
- в Аризоні – 49% опитаних за віце-президента США, проти 47% за екс-президента,
- Вісконсіні – 50% проти 47,
- Мічигани – 53% проти 42%,
- та Неваді – 47% проти 45%.
Водночас обидва кандидати мають однаковий рівень підтримки в штаті Джорджія (47%).
Серед двох ключових штатів, що залишилися, Трамп випереджає Харріс в Пенсільванії – 50% проти 46% і Північній Кароліні – 50% проти 46%.
Загалом чинний віце-президент США випереджає екс-президента на 1 процентний пункт – за Харріс 48% респондентів, за Трампа 47%,
– ідеться у повідомленні.
Зауважимо, що Джо Байден – чинний голова Білого дому в аналогічному опитуванні на початку липня програвав Трампу на 2 % – 47% проти 45%.