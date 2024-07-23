Треба зробити щось надзвичайне: які дії Гарріс сприятимуть її перемозі над Трампом

Джозеф Байден після своєї відмови брати участь у президентських виборах, підтримав віцепрезидентку Камалу Гарріс як кандидата від демократів. Вона має скласти конкуренцію Дональду Трампу, який вже кілька місяців проводить виборчу кампанію.

Відповідно до опитувань, розрив у підтримці Гарріс та Трампа невеликий – 1%. Про це 24 Каналу розповів політолог, експерт-міжнародник Максим Несвітайлов, зазначивши, що у віцепрезидентки наразі шанси перемогти Трампа такі самі, як були у Байдена до дебатів.

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Потрібна гучна історія

Однак для того, щоб мати кращий результат та перемогти, Камала Гарріс має зробити низку кроків, які дозволять їй заручитись підтримкою різних широких аудиторій.

Насамперед вона має обрати популярного віцепрезидента, потенційно це буде хтось з її основних її конкурентів. Також Гарріс необхідно організувати медійні події, які допоможуть їй здобути більше популярності.

Якби Байден до кінця вірив у перемогу Гарріс, він би не просто зійшов з передвиборчої дистанції, а й склав повноваження президента на її користь. Зрозуміло, що він хоче добути свій термін до кінця, проте якби Гарріс на виборчий період ще й стала президенткою, це б дуже вплинуло на її шанси виграти вибори у Трампа,

– наголосив політолог.

Наразі Трамп виглядає фаворитом, тому Гарріс, щоб увірватись у виборчі перегони і наздогнати його, потрібно буде зробити щось надзвичайне.

Має бути гучна історія, яка зможе збудити електорат, закохати його в Гарріс. Також ця історія має перебити або принаймні зрівнятись в медійному плані з ефектом, який дістав замах на Трампа,

– пояснив Максим Несвітайлов.

Нагадаємо, що кандидата на президентські вибори від демократів буде обрано 7 серпня. Водночас Камала Гарріс вже заручилась підтримкою більшості делегатів національного з'їзду Демократичної партії, а також президента Байдена.