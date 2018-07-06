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Гарвардські вчені створили робота-таргана

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Робот-тарган
Робот-тарган / gizmodo.com

Вчені Гарвардського університету, окрім людиноподібних роботів, займаються розробкою крихітних роботів, створених за подобою комах. Проект під назвою HAMR являє собою маленького робота-таргана.

Про це пише видання itc.ua.

Спочатку цей тарган міг рухатися тільки по твердій рівній поверхні. Зараз вчені обладнали робота спеціальними подушечками для лап, завдяки чому він навчився триматися на воді.

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Цікаво, що тарган може переносити на собі невеликий додатковий тягар – вагою до 1,44 грама. HAMR вміє також пірнати – він пускає електричний струм, долаючи таким чином силу поверхневого натягу.

Як рухається робот-тарган

Наразі вчені працюють над тим, щоб робот-тарган зміг виходити з води, зараз він це робить за допомогою пандуса.

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Теги: робототехніка Техно Штучний інтелект
Джерело: 24 Канал
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