Гарвардські вчені створили робота-таргана

Вчені Гарвардського університету, окрім людиноподібних роботів, займаються розробкою крихітних роботів, створених за подобою комах. Проект під назвою HAMR являє собою маленького робота-таргана.

Про це пише видання itc.ua.

Спочатку цей тарган міг рухатися тільки по твердій рівній поверхні. Зараз вчені обладнали робота спеціальними подушечками для лап, завдяки чому він навчився триматися на воді.

Читайте також: Американці створили "сліпого" робота-гепарда: які його функції

Цікаво, що тарган може переносити на собі невеликий додатковий тягар – вагою до 1,44 грама. HAMR вміє також пірнати – він пускає електричний струм, долаючи таким чином силу поверхневого натягу.

Як рухається робот-тарган

Наразі вчені працюють над тим, щоб робот-тарган зміг виходити з води, зараз він це робить за допомогою пандуса.

Більше новин, що стосуються новин зі світу технологій, ґаджетів та штучного інтелекту, читайте у розділі Техно