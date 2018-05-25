15:45
25 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
23°C
26°C 16°C
  • субота
    22°C 15°C
  • неділя
    22°C 11°C
  • понеділок
    25°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777" СЕРГІЙ СТЕРНЕНКО ВБИВСТВО ДЕПУТАТА ГУРИ У ЧЕРКАСАХ ВЕРХОВНА РАДА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Рогозін знову на ракеті. День
Вєсті Кремля
22:12, 24 травня
Вєсті.UA. Альтер его Тимошенко. Кліщі в політиці
Вєсті.UA
21:37, 24 травня
Яку велику гру під назвою
ЦРУ
09:00, сьогодні
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 травня
Згадати Все. Фінансові піраміди дев’яностих
Згадати все
22:52, 22 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777" СЕРГІЙ СТЕРНЕНКО ВБИВСТВО ДЕПУТАТА ГУРИ У ЧЕРКАСАХ ВЕРХОВНА РАДА

Гарві Вайнштейн здався поліції: фото та відео

463 Читать новость на русском
Гарві Вайнштейн здався поліції
Гарві Вайнштейн здався поліції / gettyimages.com

Скандальний продюсер Гарві Вайнштейн, якого звинувачують у домаганнях та сексуальному насильстві, здався поліції Нью-Йорка. Після цього його арештували.

Про це інформують західні ЗМІ, зокрема, BBC.

Читайте також: Бред Пітт погрожував вбити Вайнштейна

Вайнштейна звинувачують в згвалтуванні однієї жінки та примушуванні іншої до орального сексу.

За даними ЗМІ, арешт, ймовірно, пов'язаний зі звинуваченнями актриси Лючії Еванс, яка розповіла про домагання Вайнштейна в інтерв'ю газеті New York Times восени минулого року.

25 травня скандальний продюсер постане перед судом у Манхеттені, де вирішать питання про заставу. 

За інформацією New York Times, Вайнштейн заздалегідь домовився, що його відпустять під заставу у мільйон доларів і зобов'язять носити електронний браслет.

Гарві Вайнштейна арештували

Що сталося? 

Гарві Вайнштейн був одним з найвпливовіших діячів американського кінобізнесу, поки газета New York Times і журнал New Yorker не оприлюднили скандальні матеріали про його сексуальні домагання.

Після цього понад 80 жінок звинуватили Вайнштейна в домаганнях і зґвалтуваннях.

Які це мало наслідки?

Внаслідок скандалу дружина Вайнштейна Джорджина Чепмен відразу подала на розлучення, а самого продюсера вигнали з престижної Британської академії кіно і телебачення та з компанії Miramax Films. Американська телевізійна академія натомість довічно виключила Вайнштейна зі своєї організації.

Також компанія Weinstein Company (TWC), яка належить скандально відомому продюсеру Гарві Вайнштейну, оголосила про банкрутство.

Дивіться відео про скандал навколо Гарві Вайнштейна:

 

Теги: LifeStyle Гарві Вайнштейн Секс-скандал
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Через затоплення шахт жителі Донбасу можуть загинути від хімічної зброї
сьогодні, 15:02 Через затоплення шахт жителі Донбасу можуть загинути від хімічної зброї
Олексій Чибісов 461
Хвороба Лайма: симптоми та лікування небезпечної інфекції
сьогодні, 14:16 Хвороба Лайма: симптоми та лікування небезпечної інфекції
Юліана Вінтюк 1468
Меркель на вихід, Макрон на вхід: чому європейські лідери зачастили до Путіна?
сьогодні, 12:04 Меркель на вихід, Макрон на вхід: чому європейські лідери зачастили до Путіна?
Наталія Лебідь 1776
Чому Служба безпеки України перетворилася на
сьогодні, 11:00 Чому Служба безпеки України перетворилася на "ланцюгового пса" Президента
Олександра Дрік 573
Тест, наскільки добре ти знаєш англійську – хибні друзі перекладачів
сьогодні, 10:01 Тест, наскільки добре ти знаєш англійську – хибні друзі перекладачів
Анастасія Ковач-Петрушенко 1413
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук