Гарві Вайнштейн здався поліції: фото та відео

Скандальний продюсер Гарві Вайнштейн, якого звинувачують у домаганнях та сексуальному насильстві, здався поліції Нью-Йорка. Після цього його арештували.

Про це інформують західні ЗМІ, зокрема, BBC.

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Вайнштейна звинувачують в згвалтуванні однієї жінки та примушуванні іншої до орального сексу.

За даними ЗМІ, арешт, ймовірно, пов'язаний зі звинуваченнями актриси Лючії Еванс, яка розповіла про домагання Вайнштейна в інтерв'ю газеті New York Times восени минулого року.

25 травня скандальний продюсер постане перед судом у Манхеттені, де вирішать питання про заставу.

За інформацією New York Times, Вайнштейн заздалегідь домовився, що його відпустять під заставу у мільйон доларів і зобов'язять носити електронний браслет.

JUST IN: Weinstein turns himself into police https://t.co/9CO2hvCSlX — Meg Wagner (@megwagner) 25 травня 2018 р.

Гарві Вайнштейна арештували

Що сталося?

Гарві Вайнштейн був одним з найвпливовіших діячів американського кінобізнесу, поки газета New York Times і журнал New Yorker не оприлюднили скандальні матеріали про його сексуальні домагання.

Після цього понад 80 жінок звинуватили Вайнштейна в домаганнях і зґвалтуваннях.

Які це мало наслідки?

Внаслідок скандалу дружина Вайнштейна Джорджина Чепмен відразу подала на розлучення, а самого продюсера вигнали з престижної Британської академії кіно і телебачення та з компанії Miramax Films. Американська телевізійна академія натомість довічно виключила Вайнштейна зі своєї організації.

Також компанія Weinstein Company (TWC), яка належить скандально відомому продюсеру Гарві Вайнштейну, оголосила про банкрутство.

Дивіться відео про скандал навколо Гарві Вайнштейна: