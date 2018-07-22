Гассієв прокоментував бій з Усиком

Російський боксер Мурат Гассієв вважає свого нещодавнього опонента українця Олександра Усика чи не найважчим суперником за всю кар'єру. За його словами, це дуже хороший для нього досвід.

Про це він заявив одразу після бою.

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"Перш за все, хочу привітати команду Олександра Усика – відмінна робота. Також хочу привітати фанатів з України та з Росії". – підкреслив спортсмен.

Водночас Гассієв додав, що бився з найскладнішим суперником у кар'єрі.

"Він (Усик – 24 канал) був фаворитом і довів, що є найкращим. Це був дуже хороший досвід для мене. У нього був хороший захист і мені важко було влучити, але я робив те, що повинен був робити. Я слухав свою команду, свій кут, але сьогодні був день Олександра Усика", – переконує росіянин.