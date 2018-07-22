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Телеканал новин 24 Новини Новини України

Гассієв прокоментував бій з Усиком

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Мурат Гассієв поділився емоціями від бою проти Усика
Мурат Гассієв поділився емоціями від бою проти Усика / Getty Images

Російський боксер Мурат Гассієв вважає свого нещодавнього опонента українця Олександра Усика чи не найважчим суперником за всю кар'єру. За його словами, це дуже хороший для нього досвід.

Про це він заявив одразу після бою.

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"Перш за все, хочу привітати команду Олександра Усика – відмінна робота. Також хочу привітати фанатів з України та з Росії". – підкреслив спортсмен.

Водночас Гассієв додав, що бився з найскладнішим суперником у кар'єрі.

"Він (Усик – 24 канал) був фаворитом і довів, що є найкращим. Це був дуже хороший досвід для мене. У нього був хороший захист і мені важко було влучити, але я робив те, що повинен був робити. Я слухав свою команду, свій кут, але сьогодні був день Олександра Усика", – переконує росіянин.

Нагадаємо, уночі проти 22 липня у столиці Росії Москві відбувся фінал Всесвітньої боксерської суперсерії між українцем Олександром Усиком і росіянином Маратом Гассієвим. За одноголосним рішенням суддів перемогу здобув українець.

 
Теги: Новини Росії Новини спорту Бокс Олександр Усик Усик – Гассієв Новини України
Джерело: 24 канал
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