Гатять по всьому, але ми працюємо 24/7, – Кім про постачання води, електрики і тепла в Миколаєві

Ворог авіацією обстрілює Миколаїв. Зокрема, снаряди пошкоджують інфраструктуру та важливі об’єкти, щоб люди не мали доступу до електрики та води. Проте комунальники працюють цілодобово та відновлюють пошкодження.

Про це розповів голова Миколаївської ОВА Віталій Кім в ефірі 24 каналу.

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За його словами, окупанти гатять по всьому місту, але комунальники та рятувальники одразу лагодять.

Вони лиш вдарили, а ДСНС вже там за 15 хвилин і все лагодять. Наприклад, високовольтну лінію у Миколаєві за день відремонтували,

– заявив КІм.

Він додав, що є розподіл обов’язків – водоканал, обленерго, облтепло, ДСНС, медики – всі працюють в режимі 24/7. "Ми все виправляємо. Воду теж скоро дамо, це вже в роботі", – сказав Кім.

Дивіться відео-коментар Кіма про ситуація в Миколаєві:



До слова, у ніч з 20 на 21 квітня ворог посилено атакував Миколаїв. Внаслідок ворожого обстрілу загинула одна людина, ще двоє отримали поранення. Зараз у місті ліквідовують пошкодження.

Також вибухи у Миколаєві були пізно ввечері 20 квітня – близько 21:00. Про обстріл повідомив одразу мер міста Олександр Сєнкевич.