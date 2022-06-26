Гатять з РСЗВ та авіації: ворог на Півдні збільшив інтенсивність обстрілів
Джерело:ОК "Південь"
Російські окупанти на Півдні значно збільшили щільність обстрілів. Вороги також нанесли 4 авіаційні удари по наших позиціях.
Відповідну інформацію повідомили в оперативному командуванні "Південь". Там оприлюднили дані щодо ситуації в регіоні протягом 25 червня.
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Росіяни значно посилили обстріли
Російські окупанти на Півдні продовжують оборонятись, не створюючи нових ударних угруповань та намагаючись виснажити наші війська ракетно-артилерійськими та мінометними обстрілами.
Протягом доби збільшено щільність обстрілів майже в 1,5 раза. Крім того, по наших позиціях ворог наніс 4 авіаційні удари, а проти нашої авіації застосував керовану ракету "повітря-повітря",
– повідомило ОК "Південь".
Додали також, що:
- по південному Криворіжжю вдарили реактивними системами залпового вогню, пошкодивши приватні будинки та соціальну інфраструктуру;
- на щастя, люди не загинули;
- у відповідь наша авіація 5 разів вдарила по скупченню окупантів та техніки, по командним і опорним пунктам ворожих підрозділів;
- результати ударів наших бійців дорозвідують.
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На Півдні російські окупанти втратили:
- 24 одиниці особового складу;
- 2 танки;
- а ще 5 інших броньованих машин;
- 2 польових склади боєприпасів;
- 1 вогньову точку.
На тимчасово окупованих територіях Миколаївщини і Херсонщини російські окупанти викрадають родичів українських військових, у тому числі й дітей. Особисті дані їх знаходять в захоплених адмінбудівлях або за допомогою колаборантів,
– повідомило командування.
Додало також, що російські окупанти обстрілюють громади, коли волонтери туди пробують доставити ліки чи товари першої необхідності.
У Чорному морі вирує шторм, то окупантам непереливки
Шторм у Чорному морі створює ворожому флоту і плавскладу випробування на міцність вестибулярного апарату.
"2 ракетних кораблі продовжують чатувати в північно-західній частині Чорного моря", – пояснило командування.
Людей вкотре закликали реагувати на сигнали повітряної тривоги.
Останні новини з Півдня України
- 25 червня вороги випустили 9 протикорабельних ракет по Миколаєву та передмістю. Противник повторно атакував портову інфраструктуру, житлові квартали та зони відпочинку. Влада ще уточнювала інформацію про постраждалих людях.
- 24 червня оперативне командування "Південь" повідомило, що в північно-західній частині Чорного моря корабельне угруповання Росії намагається підтримувати сприятливий для своїх сил режим. Проте у морі штормило, тому ворог був змушений укриватися в пунктах базування. Там перебувало 4 ракетних та 3 великих десантних кораблів.
- Аналізуючи атаки на Одещину, речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук розповів, що Росія з 24 лютого по 24 червня випустила по Одесі та області 70 ракет. Відомо, що вороги вбили 10 людей, а ще 29 – отримали поранення.
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