Гатять з РСЗВ та авіації: ворог на Півдні збільшив інтенсивність обстрілів

Російські окупанти на Півдні значно збільшили щільність обстрілів. Вороги також нанесли 4 авіаційні удари по наших позиціях.

Відповідну інформацію повідомили в оперативному командуванні "Південь". Там оприлюднили дані щодо ситуації в регіоні протягом 25 червня.

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Росіяни значно посилили обстріли

Російські окупанти на Півдні продовжують оборонятись, не створюючи нових ударних угруповань та намагаючись виснажити наші війська ракетно-артилерійськими та мінометними обстрілами.

Протягом доби збільшено щільність обстрілів майже в 1,5 раза. Крім того, по наших позиціях ворог наніс 4 авіаційні удари, а проти нашої авіації застосував керовану ракету "повітря-повітря",

– повідомило ОК "Південь".

Додали також, що:

по південному Криворіжжю вдарили реактивними системами залпового вогню, пошкодивши приватні будинки та соціальну інфраструктуру;

на щастя, люди не загинули;

у відповідь наша авіація 5 разів вдарила по скупченню окупантів та техніки, по командним і опорним пунктам ворожих підрозділів;

результати ударів наших бійців дорозвідують.

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На Півдні російські окупанти втратили:

24 одиниці особового складу;

2 танки;

а ще 5 інших броньованих машин;

2 польових склади боєприпасів;

1 вогньову точку.

На тимчасово окупованих територіях Миколаївщини і Херсонщини російські окупанти викрадають родичів українських військових, у тому числі й дітей. Особисті дані їх знаходять в захоплених адмінбудівлях або за допомогою колаборантів,

– повідомило командування.

Додало також, що російські окупанти обстрілюють громади, коли волонтери туди пробують доставити ліки чи товари першої необхідності.

У Чорному морі вирує шторм, то окупантам непереливки

Шторм у Чорному морі створює ворожому флоту і плавскладу випробування на міцність вестибулярного апарату.

"2 ракетних кораблі продовжують чатувати в північно-західній частині Чорного моря", – пояснило командування.

Людей вкотре закликали реагувати на сигнали повітряної тривоги.

Останні новини з Півдня України

25 червня вороги випустили 9 протикорабельних ракет по Миколаєву та передмістю. Противник повторно атакував портову інфраструктуру, житлові квартали та зони відпочинку. Влада ще уточнювала інформацію про постраждалих людях.

24 червня оперативне командування "Південь" повідомило, що в північно-західній частині Чорного моря корабельне угруповання Росії намагається підтримувати сприятливий для своїх сил режим. Проте у морі штормило, тому ворог був змушений укриватися в пунктах базування. Там перебувало 4 ракетних та 3 великих десантних кораблів.

Аналізуючи атаки на Одещину, речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук розповів, що Росія з 24 лютого по 24 червня випустила по Одесі та області 70 ракет. Відомо, що вороги вбили 10 людей, а ще 29 – отримали поранення.

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