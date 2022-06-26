Гатять з РСЗВ та авіації: ворог на Півдні збільшив інтенсивність обстрілів

26 червня 2022 , 04:17

Джерело:

ОК "Південь"

Російські окупанти на Півдні значно збільшили щільність обстрілів. Вороги також нанесли 4 авіаційні удари по наших позиціях.

Відповідну інформацію повідомили в оперативному командуванні "Південь". Там оприлюднили дані щодо ситуації в регіоні протягом 25 червня. 

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Росіяни значно посилили обстріли 

Російські окупанти на Півдні продовжують оборонятись, не створюючи нових ударних угруповань та намагаючись виснажити наші війська ракетно-артилерійськими та мінометними обстрілами.

Протягом доби збільшено щільність обстрілів майже в 1,5 раза. Крім того, по наших позиціях ворог наніс 4 авіаційні удари, а проти нашої авіації застосував керовану ракету "повітря-повітря",
– повідомило ОК "Південь".  

Додали також, що:

  • по південному Криворіжжю вдарили реактивними системами залпового вогню, пошкодивши приватні будинки та соціальну інфраструктуру;
  • на щастя, люди не загинули;
  • у відповідь наша авіація 5 разів вдарила по скупченню окупантів та техніки, по командним і опорним пунктам ворожих підрозділів;
  • результати ударів наших бійців дорозвідують.

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На Півдні російські окупанти втратили:

  • 24 одиниці особового складу;
  • 2 танки;
  • а ще 5 інших броньованих машин;
  • 2 польових склади боєприпасів;
  • 1 вогньову точку.

На тимчасово окупованих територіях Миколаївщини і Херсонщини російські окупанти викрадають родичів українських військових, у тому числі й дітей. Особисті дані їх знаходять в захоплених адмінбудівлях або за допомогою колаборантів,
– повідомило командування.  

Додало також, що російські окупанти обстрілюють громади, коли волонтери туди пробують доставити ліки чи товари першої необхідності. 

У Чорному морі вирує шторм, то окупантам непереливки

Шторм у Чорному морі створює ворожому флоту і плавскладу випробування на міцність вестибулярного апарату.

"2 ракетних кораблі продовжують чатувати в північно-західній частині Чорного моря", – пояснило командування. 

 Людей вкотре закликали реагувати на сигнали повітряної тривоги.

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Автор: Діана Квасневська