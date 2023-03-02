Гаубиці FH-70 нищитимуть ворога: відео навчань ЗСУ в Естонії
Військові ЗСУ опанували новий вид зброї натівського зразка – гаубиці FH-70. Українські захисники мають багатий досвід роботи з радянськими системами озброєнь, тому навчання тривало всього 2 тижні.
В Естонії завершилися навчання українських артилеристів на гаубицях FH-70. Останній етап тренувань показали на естонському телебаченні, інформує 24 Канал.
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Як проходили навчання українських військових
Естонські спеціалісти відзначили професійність ЗСУ, тому й термін навчання виявився коротшим, ніж планувалося напочатку.
У них багатий досвід роботи з радянськими буксируваними системами озброєнь. Так що можна сказати, що двох тижнів цілком вистачає,
– заявив підполковник, командир артилерійського батальйону Аллан Райдма.
"Боги війни" відгукуються про цей вид гармат дуже позитивно. Один із військовослужбовців ЗСУ підкреслює, що якість гаубиць FH-70 набагато краща, ніж у попередніх.
Є різниця в якості зброї, – військовий ЗСУ
Це приблизно, як їздити на "Жигулях" і на Mercedes. Сенс залишається тим самим, гармата вона і є гармата. Певні нюанси, звичайно, є, але в цілому все ідентично. Відрізняється лише якість,
– говорить військовослужбовець з позивним "Шрек".
Зазначимо, що це вже п'ята група українських артилеристів, яка проходить навчання в Естонії.
Що відомо про гаубицю FH-70Гаубиця FH-70 – це самохідна установка, яка відрізняється від радянських зразків більш потужним 155-м калібром. Це універсальний стандарт НАТО, а тому у ЗСУ буде менше проблем з боєкомплектом.
Найближчими днями військові вирушать назад до України, проте зброя відразу на фронті не з'явиться. За словами артилеристів, їм ще доведеться провести навчання для побратимів, які не змогли відвідати їх в Естонії. Проте українські захисники вважають, що проблем з цим не виникне.
Українські військові опановують гаубицю FH-70: дивіться відео
На якій техніці ще навчаються ЗСУ
- Захисники проходять військові навчання в Німеччині. Поблизу міста Мунстер вони опановують важкі танки Leopard 2.
- Українські захисники тренуються й на ЗРК Patriot. Відповідні навчання у Німеччині проходять шість днів на тиждень. Німецькі інструктори зазначають, що військові ЗСУ досить швидко оволодівають новими для них технологіями.
- У Великій Британії українські військові продовжують проходити навчання на танках Challenger 2. У Міноборони країни запевняють, що наші воїни мають неабиякий досвід. Таким чином терміни постачання цих танків до України скорочуються.