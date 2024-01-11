Гаубиці, ракети, боєприпаси: Латвія оголосила про нову допомогу Україні

Володимир Зеленський 11 січня прибув до Латвії. Цей візит українського лідера відбувся у межах його поїздки до країн Балтії. Там український лідер домовляється про нову оборонну підтримку для України.

Під час візиту українського лідера Латвія оголосила про новий пакет підтримки для України. Країна продовжить підтримувати боротьбу українського народу за свою свободу.

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У новий пакет допомоги увійшли: гаубиці, боєприпаси, протитанкова зброя, ракети, гранати, гелікоптери, дрони, пристрої зв'язку, генератори. Латвія взяла на себе зобов'язання вести коаліцію дронів у межах формату "Рамштайн". Країна може виготовляти дуже ефективні, водночас дешевші дрони. Вони – дуже необхідні ЗСУ.

Мовиться, що загалом Латвія вже підтримала Україну на понад 1% від ВВП країни. Сума допомоги перевищує 600 мільйонів євро.

Латвія фінансово підтримає відбудову України. Окрім того, країна залишатиметься поряд з нами на шляху до ЄС. Також Латвія підтримує санкційну політику Євросоюзу. Обмеження проти Росії мають лише посилюватися. Латвія працюватиме над тим, аби передати Україні конфісковані активи країни-терористки.

Що відомо про візит Зеленського до Латвії

Володимир Зеленський у січні 2024 року здійснив візит до країн Балтії. Зокрема, 11 січня український лідер відвідав Латвію. Там українського лідера зустріли офіційною церемонією, на якій лунав український гімн.