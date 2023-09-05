Мінус ще одна гаубиця ворога: ССО показали, як знищили російську Д-30
Джерело:Сили спеціальних операцій ЗСУ
Українські захисники продовжують ефективно нищити техніку ворога на тимчасово окупованих територіях нашої держави. Так, військові з Сил спеціальних операцій розповіли, що їм вдалося знищити ворожу гаубицю Д-30.
Цю зброю окупантів наші захисники змогли "відмінуснути" за допомогою безпілотного розвідувального авіаційного комплексу. Таким чином гаубиця ворога перетворилася на згарище.
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ССО знищили російську гаубицю Д-30
Українські військові розповіли, що під час проведення аеророзвідки, оператори Сил спеціальних операцій виявили позиції ворожої артилерії. Саме тому, вони ухвалили рішення про знищення цієї ворожої зброї.
Для ліквідації Д-30 наші захисники підготували безпілотний розвідувальний авіаційний комплекс, який і вразив ворожу ціль. На кадрах можна побачити, як наші бійці вразили цю ворожу гаубицю.
ССО вразили ворожу Д-30: дивіться відео
В результаті використання ударних БпАК ціль успішно знищено,
– підсумували у ССО.
Наостанок українські військові наголосили, що вони йдуть далі та будуть знищувати ще більшу кількість ворожої зброї, допоки вона не становитиме загрози нашій державі та громадянам.
Росіяни мають шалені втрати в особовому складі й техніці
- Українські захисники 5 вересня повідомили, що за попередню добу вдалося знищити ще 560 російських загарбників. Таким чином втрати окупантів в особовому складі перевищили вже понад 265 тисяч осіб.
- Зрештою мають шалені втрати росіяни й серед техніки. Так, українські солдати змогли знищити понад три десятки ворожої артилерії, стільки ж російських безпілотників і російської бронетехніки.
- За день до цього росіяни мали втрати й у своїй авіації. Так, в Азовському морі потонув російський вертоліт Ка-52, водночас екіпаж, який перебував на цьому повітряному судні буцімто вдалося врятувати.
- Крім цього, наші військово-морські сили прокоментували знищення ворожого катера "Тунець". Так, речник ВМС Дмитро Плетенчук назвав це заходом з очищення прибережних територій в акваторії Чорного моря від російських загарбників.