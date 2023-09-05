Мінус ще одна гаубиця ворога: ССО показали, як знищили російську Д-30

Українські захисники продовжують ефективно нищити техніку ворога на тимчасово окупованих територіях нашої держави. Так, військові з Сил спеціальних операцій розповіли, що їм вдалося знищити ворожу гаубицю Д-30.

Цю зброю окупантів наші захисники змогли "відмінуснути" за допомогою безпілотного розвідувального авіаційного комплексу. Таким чином гаубиця ворога перетворилася на згарище.

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ССО знищили російську гаубицю Д-30

Українські військові розповіли, що під час проведення аеророзвідки, оператори Сил спеціальних операцій виявили позиції ворожої артилерії. Саме тому, вони ухвалили рішення про знищення цієї ворожої зброї.

Для ліквідації Д-30 наші захисники підготували безпілотний розвідувальний авіаційний комплекс, який і вразив ворожу ціль. На кадрах можна побачити, як наші бійці вразили цю ворожу гаубицю.

ССО вразили ворожу Д-30: дивіться відео

В результаті використання ударних БпАК ціль успішно знищено,

– підсумували у ССО.

Наостанок українські військові наголосили, що вони йдуть далі та будуть знищувати ще більшу кількість ворожої зброї, допоки вона не становитиме загрози нашій державі та громадянам.

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