Росія продає зерно, яке краде в України і вивозить з тимчасово окупованих південних областей до окупованого Криму.

Зрадник Аксьонов розповів, як Росія краде українське зерно

Про це заявив колабораціоніст Сергій Аксьонов, який з 2014 року уявляє себе главою тимчасово окупованого Криму. Також він розповів, що вивозять награбоване через Севастополь.

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Зерно зі звільнених (окупованих – ред.) територій до Республіки Крим проходить транзитом, далі йде до Севастополя на продаж. Ми самі себе забезпечуємо зерном,

– сказав гауляйтер.

Що ще відомо про крадіжку продовольства