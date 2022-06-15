Гауляйтер Криму Аксьонов визнав, що Росія продає викрадене українське зерно
15 червня 2022 , 22:07Читать новость на русском
Росія продає зерно, яке краде в України і вивозить з тимчасово окупованих південних областей до окупованого Криму.
Зрадник Аксьонов розповів, як Росія краде українське зерно
Про це заявив колабораціоніст Сергій Аксьонов, який з 2014 року уявляє себе главою тимчасово окупованого Криму. Також він розповів, що вивозять награбоване через Севастополь.
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Зерно зі звільнених (окупованих – ред.) територій до Республіки Крим проходить транзитом, далі йде до Севастополя на продаж. Ми самі себе забезпечуємо зерном,
– сказав гауляйтер.
Що ще відомо про крадіжку продовольства
- Україна стверджує, що російські загарбники масово вивозять продовольство із тимчасово окупованих територій Херсонської та Запорізької областей. Є докази, що 8 червня 11 вагонів з українським зерном з мелітопольського елеватора поїхали в напрямку Криму. Також з'являлися фото колон вантажівок із краденим зерном поблизу Керчі та Джанкоя.
- За даними Міністерства аграрної політики та продовольства України, за час повномасштабної війни росіяни вивезли з окупованих територій України 500 тисяч тонн пшениці. Майже 100 тисяч тонн держава-агресорка продала Сирії. Оскільки міжнародні ціни на пшеницю перевищують 400 доларів за тонну, то цією поставкою Росія по суті вкрала в України понад 40 мільйонів доларів.
- Попри те, що Туреччина постійно заявляє про спроби дипломатичного вирішення розблокування українських портів, посол України в Туреччині Василь Боднар повідомив, що Стамбул купує у Москви крадене українське зерно. Він вже звернувся за допомогою до турецької влади та Інтерполу. Вони мають почати розслідування та з'ясувати, хто причетний до поставок зерна транзитом через турецькі води.
- З липня 2022 року Росія планує збільшити експорт зерна з 37 до 50 мільйонів тонн. Виконувати цей план, ймовірно, збираються коштом вкраденого в Україні зерна.
- Окрім зерна, російські загарбники вивозять із захоплених районів південних областей України черешню й хизуються "обвалом цін".