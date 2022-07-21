Відомий як "Шнира": росіяни призначали продавця самогону гауляйтером на Херсонщині

Окупанти призначають своїми гауляйтерами все більш одіозних персонажів. Так "на чолі" Любимівської громади, пишуть ЗМІ, росіяни поставили чоловіка з прізвиськом "Шнира". Він – досить кваліфікований – проте не в управлінській справі, а у продажі самогону.

"Інавгурація" відбулась у приміщенні Любимівської селищної громади. У крісло так званого "начальника", кажуть місцеві жителі, посадили Андрія Штепу з сусідньої Василівки.

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Гауляйтер відомий у громаді, як торговець самогоном

Джерела повідомили, що Штепа добре відомий як торговець самогоном, також він витрачав гроші на наркотики.

Раніше громаду очолював Сергій Коновалов. Проте він не зміг працювати в умовах окупації, отож 18 липня зібрав збори та подякував своїй команді та місцевим жителям.

Далі взяли слово "непрохані гості" з Каховки, які представили нам нового "голову" Андрія Штепу. Той закликав співробітників селищної ради співпрацювати з ним, бо, мовляв, вони "знають місцевих краще, ніж він",

– розповідають очевидці.

"Шнира" пообіцяв, що зарплата буде по 60 тисяч рублів на місяць, та щедрим жестом оголосив про видачу матеріальної допомоги розміром у 10 тисяч у валюті загарбників. Але мешканці громади це не оцінили і подачки брати не хочуть.

Що повідомляють у Любимівці про нового гауляйтера:

Штепа – уродженець росії. До Каховки переїхав вже підлітком.

Останні 15 років прожив у Василівці, де балотувався на посаду сільського голови.

Цікаво, що раніше гауляйтеркою в Старій Збур'ївці Голопристанської територіальної громади призначили місцеву безробітну. Тут окупанти тероризують місцеве населення.

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Гауляйтером раніше призначили чоловіка, що пхав цвяхи до носа

Зазначимо, що "Шнира" не є гауляйтером з найбільш оригінальною біографією. Так у Балаклії заступником так званого "керівника" став Сергій Агарков. Чоловіка мають пам'ятати прихильники шоу "Україна має талант". Агарков там "вражав" своїм умінням пхати собі цвяхи до носа.

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