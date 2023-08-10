Гаваї охопили масштабні пожежі – є жертви серед людей: відео лісів у вогні
На Гавайських островах, що входять до складу Сполучених Штатів Америки, горять ліси. Люди намагаються врятуватися від вогню, однак він не шкодує нікого.
У четвер, 10 серпня, набуло широкого розголосу, що сотні будівель та значна територія лісів на гавайському острові Мауї – у полум'ї. Станом на 11:30 відомо про 36 жертв, внаслідок цих пожеж, про що повідомило видання BBC. Детальніше читайте в матеріалі 24 Каналу.
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Пожежа на Гаваях
Як зазначає влада острова, вогонь перекинувся на ліси та будинки через сильний вітер. Разом з тим було оголошено надзвичайний стан.
Працюють рятувальники – вони намагаються приборкати полум'я, знайти людей та відправити постраждалих у безпечні місця, де їм зможуть надати медичну допомогу.
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FOX 13 Seattle
Чи не найбільше дісталось туристичному містечку Лахайні, у якому проживає 12 тисяч людей. Відповідні служби документують усі пошкодження, спричинені вогнем.
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Як не дивно, туристам рекомендують не їхати на острів, допоки ситуація не владнається. Водночас місцеві та гості Гаваїв намагаються якомога скоріше евакуюватись з небезпечної зони.
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Аеропорт Кахулуї, головний аеропорт Мауї, прихистив 2 000 мандрівників, рейси яких були скасовані або які нещодавно прибули на острів,
– написали у виданні CBS News з посиланням на офіційні джерела.
Раніше метеорологи повідомляли, що сприятливі для пожеж умови – сильний вітер та низька вологість триватимуть до середи, 9 серпня. Вочевидь, наслідки цього доведеться ліквідовувати ще певний час.
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Згадаємо наостанок, що цими днями лісові пожежі охопили також Якутію, що на сході Росії. Була інформація 7 серпня про те, що вогонь поширився на 125 тисяч гектарів лісу. Ймовірно, ця цифра уже більша.