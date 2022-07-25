Проривів нема, ЗСУ тримають позиції, – Гайдай про бої на вільній частині Луганщини

Українські військові продовжують захищати нашу державу від російських загарбників. Частина Луганської області, де тримаються наші захисники, – стабільно важка, але контрольована.

Про це в ефірі 24 каналу розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Він додав, що наші захисники тримають позиції й ніяких проривів немає.

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За його словами, частину російських військ відтягнули для поповнення підрозділів або для перегрупувань. Зараз в бій більше кидають ПВК, тобто приватні військові компанії.

русскі їх там взагалі не жаліють – скільки загине, стільки загине,

– додав Сергій Гайдай.

"Бачимо, що певні позитивні результати мають наші артилеристи, які працюють на західній зброї", – зазначив голова Луганської ОВА.

Він пояснив, що вони свою справу зробили на 100%, адже накрили багато складів й розірвали майже всю логістичну інфраструктуру по підвозу боєкомплектів для російської артилерії.

Дивіться відео про ситуацію на Луганщині:

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