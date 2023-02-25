Росія втратила роту своїх військових, штурмуючи Кремінський напрямок

Російські загарбники продовжують зазнавати шалених втрат на війні в Україні. У напрямку Кремінної окупанти втратили цілу роту.

Про це в ефірі телемарафону розповів очільник ОВА Луганської області Сергій Гайдай, передає 24 Канал.

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Втрати росіян на Луганщині

За його словами, на Кремінському напрямку була потужна спроба наступу – три російських роти пішли у наступ, але сили оборони там вистояли.

З трьох рот лише дві повернулися на свої позиції. Десь близько 70 "200-х" залишили росіяни, стільки ж поранених".

Гайдай зазначив, що в області ситуація "важка, але контрольована".

Ворог продовжує наступати

Очільник ОВА також наголосив, що російські війська не припиняють наступи на Сватівському та Кремінському напрямку. При цьому дії ворога залишаються безуспішними.

Наступи росіян не зупиняються на жодному напрямку – ані на Сватівському, ані на Кремінському. Всі намагання ворога останніми днями безуспішні,

– сказав Гайдай.

Він також розповів, що на Сватівському напрямку окупанти намагалися піти уперед важкою технікою, але отримали опір і розгорнулись.

Ситуація на Луганщині: головне

Російські загарбники вже тривалий час продовжують атакувати позиції ЗСУ на Сході України. Зокрема, окупанти не припиняють спроби штурму на Луганському напрямку. Раніше Гайдай розповів, що на Луганщині є 3 основні ділянки, на яких ворог концентрує свої зусилля – Сватове, Кремінна та Білогорівка.

Очільник Луганської ОВА розповів, що підрозділи з різних регіонів Росії тримають в ізоляції один від одного, щоб серед окупантів не розповсюджувалися панічні настрої.

Потужні втрати ворога

Станом на 25 лютого українські військові ліквідували 147 470 російських військових. За минулу добу ЗСУ знищили 650 бійців "другої армії світу".

Втрати російської армії у техніці