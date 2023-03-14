Гайдай йде з посади голови Луганської ОВА, – ЗМІ

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай йде з посади. Про це він може оголосити найближчим часом.

Про це повідомляє LB.ua, посилаючись на власні джерела. За даними ЗМІ, своє рішення очільник ОВА може оголосити уже завтра, 15 березня.

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Гайдай може стати послом у Казахстані

Зазначають, що відставка Гайдая пов’язана із призначенням його послом до Казахстану. За даними обізнаних джерел, Казахстан має надати агреман на призначення нового посла вже після проведення позачергових парламентських виборів, які заплановані на 19 березня.

На місце Гайдая, зазначають джерела LB.ua, Офіс президента розглядає кілька кандидатур серед військових.

Що відомо про можливе звільнення Гайдая

24 Канал звернувся за коментарем до очільника ОВА Луганщини Сергій Гайдая. Однак там відломилися коментувати інформацію від LB.ua.

Нагадаємо, що інформація про переведення Сергія Гайдая послом в Казахстан з’явилася 30 січня 2023 року. Про це повідомили журналісти ОП.

Тоді ж очільник Луганської ОВА заявив, що рішення про його ймовірні призначення на інші посади немає. Однак, додав, що готовий працювати і на іншому напрямку, якщо це визначить президент.

Також він наголосив, що працює до останнього дня всюди на державній службі, навіть якщо завтра призначать на іншу посаду.

Також відомо, що на місце нового очільника Луганської ОВА розглядався народний депутат від "Слуги народу" Максим Ткаченко.