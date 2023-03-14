Гайдая, Марченка та Гамалія звільнили з посад голів ОВА

Сергія Гайдая, Максима Марченка та Сергія Гамалія звільнили з посад голів ОВА. Відповідне рішення Кабмін погодив 14 березня.

Гайдай з 2019 року обіймав посаду голови Луганської ОВА. Гамалій з грудня 2020 очолював Хмельницьку ОВА. Марченко з березня 2022 року – Одеську ОВА. Обійнявши посаду у перші дні повномасштабного вторгнення, Марченко записав звернення до місцевих жителів й пообіцяв, що Одесу ніхто не здасть.

Зверніть увагу Гайдай назвав напрямок на Луганщині, який не по зубах окупантам

Наразі жоден з них не прокоментував звільнення. В Офісі Президента також не зробили поки жодних заяв. Кого призначать очільниками Луганської, Одеської та Хмельницької ОВА – невідомо.

Гайдай може стати новим послом України у Казахстані

Раніше ЗМІ повідомляли, що Гайдая очікує нове призначення. Він може обійняти посаду посла України у Казахстані. Мовиться, що Казахстан має надати агреман на призначення нового посла після проведення у країні позачергових парламентських виборів. Раніше оголосили, що вони відбудуться 19 березня.

Відповідну інформацію поширювали ще у січні 2023 року. Тоді Гайдай повідомив, що жодних рішень немає. Водночас він наголосив, що є членом команди президента Володимира Зеленського й готовий працювати на іншому напрямку фронту, якщо український лідер ухвалить таке рішення.

Я – член команди президента. Якщо він побачить мене на якійсь важливій посаді на іншому напрямку фронту, значить я поїду туди, куди він мене призначить,

– заявив Гайдай.

Раніше мовилося, що в ОП є декілька кандидатів, які можуть очолити Луганську ОВА. Їхніх прізвищ не називали.

Гайдай регулярно розповідав деталі про те, що відбувається на Луганщині. Зокрема, нещодавно повідомляв про "бавовну", яка завітала до ворога на тимчасово окуповані території. Гайдай повідомляв, що окупанти роблять усе, аби залишити населення на тимчасово захоплених територіях без інформації. Зокрема, ворог глушив мобільний зв'язок та інтернет.