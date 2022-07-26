ЄС погодив надзвичайний план зі скорочення споживання газу

Європа та весь цивілізований світ побачили нарешті справжнє лице росії. Тепер вони намагаються скоротити залежність від неї до мінімуму.

Країни Європейського Союзу вже погодили надзвичайний план щодо скорочення споживання газу. Спеціальна зустріч міністрів, на якій його мають затвердити, відбудеться, сьогодні, 26 липня, у Брюсселі.

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Яка мета нового плану

Головне у цій стратегії – знизити ризики, які можуть виникнути через повне припинення постачання газу з росії.

За словами дипломатів, план Єврокомісії передбачає скорочення національного споживання газу в період з 1 серпня 2022 року до 31 березня 2023 року на 15 відсотків.

Можуть також оголосити тривогу в рамках ЄС, якщо виникне великий дефіцит газових постачань. Мають ще обов'язково встановити цільові показники для економії споживання газу. Порівняно з першим проєктом Єврокомісії, бар'єри для цих показників тепер підвищили, а кількість можливих винятків із плану збільшили.

Газовий шантаж путіна

кремль використовує проти країн Європи газовий шантаж. Є загроза, що постачання можуть відключити в неочікуваний момент. Президент України Володимир Зеленський звертав увагу, що він не припиниться, тож Європа повинна бити по росії у відповідь жорсткими санкціями.

Зеленський також наголошував, що росія робить все, щоб європейцям було важко підготуватися до зими. Їм байдуже, що буде з людьми, як вони страждатимуть – від голоду через блокування портів чи від зимових холодів та бідності. Тому треба робити все, щоб обмежити російські доходи не тільки від газу й нафти, а й всього іншого.

Натомість російський "газпром" вже заявив, що зменшить постачання "Північним потоком-1" ще на половину. Тепер потужність становитиме всього 20%. Зменшення буде вже з 27 липня. Причиною назвали – закінчення терміну міжремонтного напрацювання до капітального ремонту.

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