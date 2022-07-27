Фурса припустив, чи підуть США на прохання про "газовий ленд-ліз" для України

Україну у 2022 році чекає дефіцитна зима. Через нестачу газу необхідно буде економити.

Про це для 24 каналу сказав інвестиційний банкір Сергій Фурса. Він вважає, що необхідно було починати перемовини з інвесторами набагато раніше, щоб був запас часу.

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"Що робити "Нафтогазу"? Дійсно, ця ситуація неприємна і треба було думати раніше. Слід було розв'язувати питання з інвесторами раніше в координації уряду та "Нафтогазу", бо це відповідальність обох сторін", – зазначив Фурса.

Він додав, що необхідно домовитися на умовах, які можуть бути тотожними державним з інвесторами щодо реструктуризації боргу.

США не мають бажання допомагати з газом

Фурса має сумніви, чи допоможуть США Україні у газовому питанні, оскільки "Нафтогаз" вже отримав одну відмову. Крім цього, це технічно важко через дефіцит газу у Європі.

За словами Фурси, щоб допомогти українському уряду з газом, в американців має бути дуже сильне бажання це зробити. Проблемою є бюрократія.

Рік тому американці дуже наполегливо казали: "Не руйнуйте реформу корпоративного управління". Держсекретар Блінкен приїздив до України й звертався до "Нафтогазу" і закликав не руйнувати цю реформу. Його тоді не почули. Думаю, він цього не забув,

– зазначив інвестиційний банкір.

Він вважає, що ціна на газ відірвалася від реальності. Це результат того тиску, який росія чинить, відключаючи газ Європі. Тому, як сказав Фурса, велике питання, чи варто купувати газ, враховуючи такі ціни.

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Шмигаль повідомив про "газовий ленд-ліз"

Україна готується до опалювального сезону, оскільки попереду одна з найскладніших зим в нашій історії. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомив, що Україна звернулася до США з проханням допомогти підготуватися до різних сценаріїв.

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