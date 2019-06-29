Газета Los Angeles Times назвала окуповану Ялту російською Санта-Барбарою

Американська газета Los Angeles Times опублікувала матеріал-путівник окупованим Кримом. У статті окупована Ялта названа "російською Санта-Барбарою", а ще в матеріалі ставиться під сумнів незаконність анексії Криму Росією.

Стаття Los Angeles Times починається словами про те, що історія Криму довга і заплутана. А сьогодні український півострів "перебуває під контролем Росії, як це і було з 1783 року". Генеральний секретар ЦК КПРС Микита Хрущов нібито "подарував" Крим Україні у 1950-их роках, "як символічний жест, коли вона не існувала як держава, будучи просто ще однією країною у складі СРСР".

Читайте також: Курортний сезон в окупованому Криму таки провалився: промовисті фото

Ялта – це російська Санта-Барбара (або, може, Ла-Хойя). На деякі погляди, це натяки на Голлівудські пагорби. (…) Звичайно, статуя Леніна стоїть на сторожі, а мурал із мореплаванням Володимира Путіна нагадує вам, яка країна тепер володіє півостровом,

– мовиться у статті іменитої американської газети.

У матеріалі також мовиться, що в 2014 році Росія "відірвала" Крим у "нині незалежної країни" і це був крок, який привів до міжнародного засудження і введення санкцій.



Скріншот статті Los Angeles Times про окупований Крим

Крім того, в'їзд до Криму з Росії порушує українське законодавство. А ті, хто так чинить, потрапляють під кримінальне переслідування в Україні, що може включати можливу відмову у в'їзді або тюремне ув'язнення, мовиться у статті.

Водночас автор зізнається, що лише в 2019 році він відвідував окупований Крим 5 разів – і всім теж рекомендує.

Автор також детально описує, як найкраще дістатися окупованого Криму зі США, і в яких готелях зупинитись. Всі згадані авіарейси – з пересадкою в Росії. Він також зазначив, що "для відвідин Криму американцям необхідна російська віза", а по додаткову інформацію слід звертатися до посольства РФ.

Читайте також: Чому деякі ЗМІ помилково пишуть "на Україні" та як це змінити

Як на статтю Los Angeles Times зреагувала Україна?

У Посольстві України у США вже заявили, що звернуться до редакції Los Angeles Times. Українські дипломати у США вже займаються цим питанням

Інформація перевіряється, щойно у нас будуть достовірні дані, буде відповідна реакція з боку українських дипломатів – через посольство, або через міністерство,

– розповіла "Громадському" речниця МЗС України Катерина Зеленко.

Відповідаючи на питання, чи загрожуватимуть авторові матеріалу санкції за незаконний перетин українського кордону, Зеленко сказала, що в разі, якщо це буде доведено компетентними органами, можливі подальші дії у цьому напрямку.