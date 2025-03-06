Чи зацікавлена Європа у будівництві альтернатив "Північним потокам"
- Будівництво нових газопроводів потребує значних фінансів і обіцянок від Європи щодо імпорту газу протягом 20 – 30 років.
- Європа поки що не має плану для будівництва альтернатив "Північним потокам" через фінансові проблеми та небажання брокерських компаній підписувати довгострокові контракти.
Попри підрив "Північних потоків" восени 2022 року, Європа поки що не має плану для будівництва альтернатив. Цьому передують кілька проблем, які мають країни ЄС.
Про них 24 Каналу розповіла дослідниця з енергетики в аналітичному центрі SETA Бусра Зейнеп Оздемір, зауваживши, що мовиться, зокрема, про фінанси. Проти будівництва інших газопроводів виступають і брокерські компанії.
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Чому Європа не зацікавлена в альтернативі
Дослідниця з енергетики пояснила, що все ще існують газопроводи з Росії до Європи. Для прикладу, обидва "Північні потоки" мають місткість приблизно 55 мільярдів м3. Кремль планував замінити об'єм газу, який переправляли з Росії до Європи, використовуючи газопроводи "Північний потік".
За словами Оздемір, європейські країни не пов'язані однією інфраструктурою. Наприклад, Угорщина не може імпортувати газ з Іспанії. В такий спосіб "Північні потоки" забезпечували потреби країн Європи у газі.
Тим часом будівництво нових газопроводів потребує величезних фінансів. Європа спершу повинна пообіцяти альтернативним постачальникам, що вони будуть імпортувати газ протягом певного часу, 20 – 30 років. Тоді країни можуть почати будівництво газопроводів.
А оскільки дострокові контракти ЄС з Росією тепер завдають шкоди ринку, брокерські компанії не виступають за підписання будь-яких довгострокових контрактів з будь-якими альтернативними постачальниками. Це унеможливлює будівництво альтернативних проєктів,
– підсумувала вона.
До речі, протягом останніх тижнів у Швейцарії тривають таємні переговори відносно відновлення "Північного потоку-2" за участю спецпосланника США Річарда Гренелла. Водночас німецький уряд повідомив, що йому про це невідомо.