Європі страшно і вона панікує через вічну пастку москви

росія закручує газ Європі. Розмахує газовою биткою. Погрожує єврохолодомором.

Європа знову сідає на російську "голку"

"Північний потік" відсьогодні зупинений на профілактику, як і щороку. Але додаткові обсяги газу українським маршрутом (через Velke Kapushany) "Газпром" не шле. Польський маршрут (Malnow) зупинений ще з початку цього року.

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Європі страшно. Минулого літа аналогічну поведінку кремля вона проігнорувала і поїхала у відпустки. А зараз панікує, капець-капець.



Місячний об'єм російського газу, який постачається до Європи трьома основними маршрутами / Інфографіка з фейсбуку Альони Осмоловської

Якщо ви бачите у наших новинах прізвища та імена з малої букви, це не помилка, а позиція редакції щодо дій держав-терористів й окремих людей, які підтримали повномасштабне вторгнення в Україну​.

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