Європі страшно і вона панікує через вічну пастку москви
12 липня 2022 , 19:34Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Альони Осмоловської
росія закручує газ Європі. Розмахує газовою биткою. Погрожує єврохолодомором.
Європа знову сідає на російську "голку"
"Північний потік" відсьогодні зупинений на профілактику, як і щороку. Але додаткові обсяги газу українським маршрутом (через Velke Kapushany) "Газпром" не шле. Польський маршрут (Malnow) зупинений ще з початку цього року.
Варте уваги Газові російські гроші не смердять: чому європейці закликають до примирення з путіним
Європі страшно. Минулого літа аналогічну поведінку кремля вона проігнорувала і поїхала у відпустки. А зараз панікує, капець-капець.
Місячний об'єм російського газу, який постачається до Європи трьома основними маршрутами / Інфографіка з фейсбуку Альони Осмоловської
Про головне путін зрадів і знову продавив Європу
Слабке місце Європи, на яке тиснутиме путін
- Російський опозиційний політик Костянтин Боровой, який давно мешкає у США, загострив увагу на тому, що режим путіна досі щодня отримує від Заходу понад мільярд доларів, зокрема за енергоресурси.
- Адже європейські країни досі залежні від російського газу й побоюються залишитися без нього взимку.
- З огляду на це путін може сам ініціювати перемовини із Заходом, щоб виторгувати там для себе вигідні умови завершення війни в Україні.