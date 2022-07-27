Як росіяни дали Україні можливість заробити 1 мільярд євро, а ЄС обійтися без "газпрому"

На енергетичному фронті триває гаряча фаза протистояння. У Брюсселі 26 липня відбулася екстрена Рада міністрів енергетики.

Черговий постріл росії собі у ногу

І ми мали можливість з ними поспілкуватися одразу після ухвалення складного та болісного рішення щодо обмеження споживання на 15% у зв'язку із високою ймовірністю припинення постачання російського газу цієї зими.

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росіяни напередодні цієї зустрічі міністрів енергетики ЄС передали їм вітання – спочатку заявили про зупинку ще однієї турбіни на "північному потоці-1", а тим часом влаштували провокацію на вході в українську газотранспортну систему. Вишенькою на тортику став обстріл Затоки, що остаточно зруйнувало віру у здатність росіян дотримуватися домовленостей. У результаті ціни підстрибнули ще більше.

Як наслідок, це підштовхнуло міністрів до ухвалення рішення про безальтернативність скорочення споживання газу. І ми приїхали з пропозиціями, а не проханнями.

Україно, твій вихід

Європа хоче скоротити споживання газу на значний об'єм – від 30 до 50 мільярдів кубометрів. Ми можемо зараз експортувати в ЄС нашу електроенергію в обсязі, достатньому для заміщення до 6 з них вже цього року, а в наступному році – аж до 8 мільярдів.

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Виходити з такими пропозиціями нам дозволяє успішне приєднання України до європейської енергомережі ENTSO-E, а також фактичний старт експорту електроенергії, який ми змогли розпочати достроково завдяки злагодженій роботі НЕК "Укренерго".

Українська електрика може замінити потужності генерації, для яких Європа використовує дорогий російський газ. Якщо європейці підуть нам назустріч і розширять потужності експорту, це спрацює в інтересах безпеки всього континенту і дозволить нам заробити такий потрібний зараз мільярд євро.

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